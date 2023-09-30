Кейт Миддлтон на встречу с гендиректором Apple надела несвойственный ей брючный костюм

Кейт изменила своему правилу носить только однотонные костюмы.

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Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт встретились с генеральным директором Apple Тимом Куком, пригласив его в Виндзорский замок. О своей беседе с королевскими особами он рассказал на странице в соцсети Х, опубликовав пару снимков.

"Для меня было настоящей честью встретиться с принцем и принцессой Уэльскими. У нас состоялась замечательная и широкая дискуссия об окружающей среде, психическом здоровье и других вопросах, которые очень много значат для всех нас", – написал Кук.

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На опубликованных снимках Тим позирует с принцем Уильямом и Кейт, а также о чем-то оживленно беседует с наследником британского престола.

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Тим Кук, принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Tim Cook/Х

Кэтрин, которая является большой любительницей брючных костюмов в цвете моно или комбинирует их из однотонных вещей, в этот раз отошла от своей традиции и выбрала темно-синий костюм в полоску. Наряд от премиального британского бренда Holland Cooper состоял из жакета, брюк с высокой талией и белой водолазки с воротником-стойкой, причем каждый из предметов был отделан пуговицами золотого цвета. Стоимость такого комплекта, как говорится на сайте бренда,– 947 фунтов (42 750 грн).

Кэтрин нанесла минимальный макияж, а волосы оставила распущенными, зачесав их за спину. Из украшений на ней были маленькие серьги и обручальное кольцо с сапфиром.

Супруги побеседовали с американским бизнесменом за чашкой чая.

Кук пришел в гости не с пустыми руками. Особо внимательные пользователи заметили пару фирменных пакетов Apple на чайном столике.

Тим Кук беседует с принцем Уильямом на фоне своих подарков Фото: Tim Cook/Х

Один фанат написал: "iPhone 15 Pro Max и часы в этих сумках".

Фанаті гадают, что в пакетах Фото: Скриншот

Уильям и Кейт любезно приняли подарки, однако согласно протоколу, они не могут оставить их себе. Что было в пакетах, фанаты узнают только в следующем году, когда королевская семья опубликует список официальных подарков.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в очень ярком пиджаке бюджетного бренда.