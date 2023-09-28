Кейт Миддлтон появилась на публике в ярком пиджаке от Zara

Своим визитом принцесса Уэльская подчеркнула важность поддержки детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями.

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Кейт Миддлтон продемонстрировала еще одно стильное сочетание пиджака и брюк, когда направилась в группу сенсорного развития для детей в Кенте, Англия. Об этом пишет PageSix.

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Принцесса на стиле: шесть самых красивых пальто Кейт Миддлтон на осень 2023

41-летняя принцесса Уэльская надела тот же красный твидовый пиджак с золотыми пуговицами, в котором она дебютировала во время визита в Копенгаген, Дания, в 2022 году, заменив белую блузку с рюшами, с которой она изначально носила пиджак, на простую бежевую футболку.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На Кейт были простые черные брюки и та же пара туфель на плоской подошве Boden (133 доллара), в которых она этой весной посетила детский благотворительный фонд в Виндзоре. Мама троих детей уложила локоны в пучок вместо обычной прически с распущенными волосами.

Принцесса выбрала простые украшения: на ней была всего пара сережек (73 доллара) от валлийского бренда Spells of Love и ее любимые часы Cartier Ballon Bleu de Cartier из нержавеющей стали.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в деловом костюме модного цвета осени 2023.