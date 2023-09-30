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Стиль життя

Кейт Міддлтон на зустріч із гендиректором Apple одягла невластивий їй брючний костюм

Тім Кук. Кейт Міддлтон, принц Вільям, віндзорський замок
Фото: Tim Cook/Х | Зустріч американського бізнесмена і британських королівських осіб була вельми змістовною

Кейт змінила своєму правилу носити тільки однотонні костюми.

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Принц Уельський Вільям і принцеса Кейт зустрілися з генеральним директором Apple Тімом Куком, запросивши його до Віндзорського замку. Про свою бесіду з королівськими особами він розповів на сторінці в соцмережі Х, опублікувавши кілька знімків.

"Для мене було справжньою честю зустрітися з принцом і принцесою Уельськими. У нас відбулася чудова і широка дискусія про навколишнє середовище, психічне здоров'я та інші питання, які дуже багато значать для всіх нас", — написав Кук.

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На опублікованих знімках Тім позує з принцом Вільямом і Кейт, а також про щось жваво розмовляє зі спадкоємцем британського престолу.

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Тім Кук, принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото: Tim Cook/Х

Кетрін, яка є великою любителькою штанних костюмів у кольорі моно або комбінує їх з однотонних речей, цього разу відійшла від своєї традиції і вибрала темно-синій костюм у смужку. Вбрання від преміального британського бренду Holland Cooper складалося з жакета, штанів з високою талією і білої водолазки з коміром-стійкою, до того ж кожен з предметів був оздоблений ґудзиками золотого кольору. Вартість такого комплекту, як ідеться на сайті бренду,- 947 фунтів (42 750 грн).

Кетрін нанесла мінімальний макіяж, а волосся залишила розпущеним, зачесавши його за спину. З прикрас на ній були маленькі сережки і обручка з сапфіром.

Подружжя поговорило з американським бізнесменом за чашкою чаю.

Кук прийшов у гості не з порожніми руками. Особливо уважні користувачі помітили пару фірмових пакетів Apple на чайному столику.

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Тім Кук розмовляє з принцом Вільямом на тлі своїх подарунків
Фото: Tim Cook/Х

Один фанат написав: "iPhone 15 Pro Max і годинник у цих сумках".

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Фанаті гадають, що в пакетах
Фото: Скриншот

Вільям і Кейт люб'язно прийняли подарунки, проте згідно з протоколом, вони не можуть залишити їх собі. Що було в пакетах, фанати дізнаються тільки наступного року, коли королівська сім'я опублікує список офіційних подарунків.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в дуже яскравому піджаку бюджетного бренду.