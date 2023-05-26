Діловий стиль Кейт Міддлтон, модний експерт розповіла про найкращі костюми принцеси

Принцеса Уельська зазвичай одягає костюми із штанами, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів і використовує костюми яскравих кольорів, щоб бути в центрі уваги.

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Довгий час пані з королівської британської сім'ї носили на офіційних заходах або вечірні сукні, якщо подія була урочистою, або суворі сукні, якщо візит був більш діловим. Небіжчика королева Єлизавета зазвичай віддавала перевагу сукні-пальто подібних фасонів і доповнювала їх капелюшками. Кейт Міддлтон увела в моду штанні костюми. Саме їх вона одягає найчастіше, коли її чекає ділова зустріч, або довгий захід. Про це пише Daily Mail.

Стиліст Міранда Холдер зазначила, що для працюючих жінок із королівської родини, костюм найбільш зручний та очевидний вибір. І завдяки Кейт Міддлтон штанні костюми переживають хвилю популярності.

Ідеальне поєднання яскравого піджака та білих штанів Фото: Getty Images

"Це чудовий образ, коли Кейт мчить від одного публічного виступу до іншого", — зазначила Холдер.

І в штанах Кейт Міддлтон явно почувається вільніше, адже їй не доводиться переживати через пориви вітру, або через те, що спідниця підніметься вище, ніж терплять норми пристойності. Адже подібні конфузи вже траплялися раніше.

Очевидна причина через яку Кейт Міддлтон все частіше вибирає штани Фото: Getty Images

До того ж принцеса Уельська демонструє, що діловий стиль не означає нудний. Вона виходила у світ у костюмах різних кольорів: від яскраво-червоного, до ніжно-рожевого. Або поєднувала білий блейзер із штанами. Це також стало трендом. Адже, якщо ви не принцеса, то, змінюючи топи та блузи, можна створити безліч цікавих образів та заощадити на одязі.

Кейт Міддлтон все частіше вибирає штани Фото: Getty

На думку експертів у галузі моди, піджак і штани стали популярним предметом гардероба членів королівської сім'ї, тому що вони так вони залишаються модними, але показують, що вони налаштовані серйозно.

Костюму необов'язково бути нудним Фото: Getty Images

Так, нещодавно Кейт Міддлтон вийшла у світ у рожевому костюмі від Alexander McQueen, і стиліст Сюзі Хаслер сказала, що королівська особа, можливо, обрала цей колір, щоб не виглядати "надто офіційно" і додати "жіночності" своєї зовнішності.

Стильний рожевий костюм для Кейт Фото: Getty

"Можливо, у ці темні часи члени королівської родини стали частіше носити яскраві кольори, щоб покращити настрій у той час, коли ми найбільше цього потребуємо", — сказала Сюзі.

Універсальний білий блейзер Фото: Getty Images

Так що якщо ви хочете скористатися уроками стилю від Кейт Міддлтон, і почати носити костюми зі штанами, то варто запам'ятати кілька простих правил:

Костюму необов'язково бути темного, або непомітного кольору. Якщо вам личить рожевий, або пурпуровий, купіть костюм такого кольору.

Штанні костюми добре поєднуються з туфлями на шпильках або простими білими кросівками. Якщо хочете одягнути мокасини, то скористайтеся досвідом принцеси Діани, яка носила мокасини з укороченими штанами чінос.

Білий блейзер і темно-сині штани відмінно підійдуть для того, щоб урізноманітнити гардероб. Змінюйте топи та блузки та у вас буде безліч варіантів вбрання. А ще білий блейзер добре підходить до джинсів.

Якщо вирішили придбати костюм, виберіть піджак цікавого крою і з оригінальними деталями. Класика – це добре, але її можна прикрасити.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які речі Кейт Міддлтон ніколи не носить або надягає вкрай рідко.