Певица Санта Димопулос сменила имя и отчество и официально стала Сантой

Артистке, настоящее имя которой Хрисанти, больше нравится сокращенный вариант ее имени.

Украинская певица Санта Димопулос, солистка групп Queens, "ВИА Гра" и "Седьмое небо", сейчас проживает за границей, но вернулась в Украину, чтобы официально сменить имя и отчество. Об этом пишет УНІАН со ссылкой на сториз певицы.

Ранее у артистки в паспорте было указано "Димопулос Хрисанти Янисовна". Однако она решила взять себе отчество своего биологического отца, которого зовут Игорь.

Пост Санты Димопулос Фото: Санта Димопулос/Instagram

А также изменить имя Хрисанти на Санту, сокращенную форму своего имени, под которой она и стала известна.

Теперь Санту Димопулос официально зовут Димопулос Санта Игоревна.

"Слезы счастья. Наконец-то я — это я. Я вписала себя в род отца. Я поменяла полное имя на сокращенное — свое, родное", — поделилась впечатлениями Димопулос, которая уже получила новые документы.

Напомним, Санта Димопулос родилась в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье. Она с детства занималась танцами и фитнесом, была участницей "Фабрики звезд".

Константин Меладзе пригласил ее в группу "ВИА Гра" заменить ушедшую Надю Грановскую. Уже в начале октября 2012 года она покинула группу, чтобы заняться сольной карьерой. Через восемь лет она победила в шоу "Танцы со звездами". В финале ее соперницами были Надежда Мейхер и рок-дива Юлия Санина. Санта во время церемонии награждения сделала широкий жест, отдав главный приз сопернице.

Санта Димопулос три года встречалась с украинским шоуменом Андреем Джеджулой, от которого в 2008 году родила сына Даниэля.

Санта Димопулос с детьми

18 сентября 2012 года Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Роскошная церемония прошла в итальянском замке Орсини-Одескальки. Но уже через год пра рассталась, а Санта заявила, что свадьба была фейком.

В 2015 году она вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов SportLife, Игоря Кучеренко, а через четыре года родила дочь Софию.

Сейчас артистка живет за границей и часто участвует в благотворительных мероприятиях, собирая деньги в помощь Украине.

После начала войны она рассказывала, что была в Киеве, когда начался обстрел украинской столицы ВС РФ. Муж сразу сказал ей, что нужно увозить детей, но певица не могла поверить в происходящее.