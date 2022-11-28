Санта Димопулос попала в скандал из-за роскошного чаепития в Версале (фото)

Артистка получила волну хейта от украинцев, которые целыми днями сидят без электроснабжения.

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35-летняя украинская певица Санта Димопулос оскандалилась роскошным чаепитием в Версале. В своем Instagram звезда сцены поделилась видео из недавней поездки во Францию.

Волну хейта вызвало роскошное чаепитие знаменитости в платьях 18 века, прошедшее в стенах Версальского дворца.

"Девичье путешествие в Версаль. В платьях 18 века",– подписала публикацию украинская певица.

Подписчики артистки выразили возмущение, что пока они сидят без связи и света, она продолжает развлекаться в Европе. Кроме того, это произошло в День памяти жертв Голодомора. Димопулос побывала в роскошном ресторане и похвасталась изысканными французскими блюдами.

Также в сторис она провела экскурсию по знаменитому саду Версаля. Впрочем, фолловеры звезды призвали ее возвращаться в Украину, где "настоящий 18 век".

Отметим, что знаменитость уже закрыла комментарии к новой публикации.

Напомним, Санта Димопулос рассказала, когда и как покинула территорию Украины.

Также Фокус писал о главном скандале осени 2021 — "голодной тусе". В День памяти жертв голодоморов украинский блогер Александр Залиско устроил громкую вечеринку во Львове.