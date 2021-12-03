"Голодная туса": блогер Залиско пожаловался на травлю из-за смерти директора Дома ученых

Организатора скандальной вечеринки обвиняют в трагедии и желают ему "сдохнуть". Он сорвался на крик и слезы, рассказывая об этом подписчикам, после чего попал в больницу.

Блогер-миллионник Александр Залиско, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, пожаловался на травлю. По словам интернет-знаменитости, пользователи сети обвиняют его в смерти Романа Славитича, руководителя львовского Дома ученых, где проходила "голодная туса". Об этом Залиско в пятницу, 3 декабря, рассказал в публикациях и сторис в Instagram.

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Так, блогер назвал смерть руководителя Дома ученых "плохим, очень ужасным" событием, а также выразил соболезнования его родным и коллегам. По словам Залиско, Роман Славитич "не выдержал давления", которое на него оказывалось после вечеринки в День памяти жертв голодоморов.

"Я воспринимаю это как личный урок. Я уже несу ответственность, персональную. И я еще раз прошу прощения за свои необдуманные действия. Сейчас я прошу всех вместе со мной набрать воздуха в грудь и почтить память Романа Славитича", — заявил блогер.

Помимо этого организатор вечеринки в своих сторис выразил мнение, что в смерти руководителя Дома ученых виноват буллинг. По его словам, Славитич получал сообщения с угрозами.

Также Залиско рассказал, что хейтеры винят его в смерти руководителя учреждения, где прошла вечеринка, и желают блогеру "сдохнуть". Во время своего обращения автор публикаций перешел на крик и начал плакать.

[ + – ] Скриншот сторис Залиско в Instagram

"Почему вы делаете меня виноватым во всем на свете. Я не являюсь причиной смерти директора Дома ученых! Мои друзья тут ни при чем! Почему вы пишете мне миллион комментариев, чтобы я умер!? Вам это подходит!? Мы возвращаемся в Средневековье. Может вы хотите меня сжечь?" — прокричал блогер.

Залиско добавил, что он не может постоянно показывать "какой он сильный" и держать себя в руках перед камерой, потому что после этого продолжится травля.

"Чего вы еще хотите от меня? Я очень соболезную семье погибшего, но это точно то, чего я не хотел", — подытожил организатор "голодной тусы".

В комментариях под публикациями пользователи писали слова поддержки. Однако были и те, кто продолжал утверждать, что блогер действительно виноват в смерти директора Дома ученых.

"Пожилой человек, было больное сердце. Это в ближайшее время с ним все равно случилось бы. Себя обвинять в этом не нужно".

"Саша, ты не виноват в смерти директора. Ты очень хороший, добрый человек".

"Посмотрите, до чего доводит хейт и буллинг! Саша на грани эмоционального срыва, а вы продолжаете что-то доказывать… Саша держись! Мы с тобой".

"Такой ужас, как можно желать кому-то смерти, люди опомнитесь".

"Почему-то с Вашей стороны, это все не искренне. Такое впечатление, что это какая-то постановка. Свои рекламы в блоге вы лучше продвигаете, чем записываете искренние видео…".

"Весь тот день рождения был как сатанинский обряд, там не чувствовалось добра и радости , а делалось все для того чтобы показать свою крутость и побороться ну теперь и получаете за свои поступки… А директора жаль".

"Мдааа… доигрались вы, ребята! Вот вам и шоу… но этого и следовало ожидать. Люди делают, не думают, потом совесть вдруг где-то находится…"

"Может, надо было сказать им правду о том, что вы там будете праздновать, как, и сколько людей будет? Сам умерший говорил, что если бы знал правду этой вечеринки там бы не было!!!!!"

После публикации этих видео Залиско был госпитализирован. Об этом сообщил блогер Олесь Зинькив.

"Сашу госпитализировали… ((( Прошу вас, прекратите. МОЛЮ!!!" — написал тот в Instagram, не уточнив, что именно случилось с организатором скандальной вечеринки.

Напомним, 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, блогер Александр Залиско устроил вечеринку в честь своего 29-летия в Доме ученых во Львове. На "голодную тусу", как ее назвал ведущий мероприятия Владимир Остапчук, пришло множество известных в сети людей, таких как Саша Бо (1,9 млн подписчиков в Instagram), Таня Самбурская (1,5 млн) и другие. Во время вечеринки гости участвовали в откровенных конкурсах в БДСМ-стиле.

После публикации фото и видео с мероприятия в сети разгорелся скандал. Бренды начали отказываться от сотрудничества с Залиско, а львовские власти приостановили деятельность Дома ученых. Администрация учреждения заявляла об обмане со стороны организаторов мероприятия — они не предупреждали, что в здании пройдет БДСМ-вечеринка.

3 декабря в здании Львовского городского совета от сердечного приступа умер 75-летний Роман Славитич, руководитель Дома ученых. Пользователи соцсетей предположили, что директор учреждения сильно переживал из-за скандала.