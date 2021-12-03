В мэрии Львова умер директор Дома ученых, в котором состоялась "голодная туса блогеров"

Роман Славитич попросил встретиться с заместителем мэра города и пришел в горсовет немного раньше, чем было согласовано. Впрочем, директору Дома ученых так и не удалось дождаться чиновника.

В пятницу, 3 декабря, в здании Львовского городского совета умер 75-летний Роман Славитич, руководитель Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов состоялась "голодная туса" в честь дня рождения блогера Александра Залиско. Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

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Чиновник рассказал, что накануне ему поступил звонок от Романа Славитича, который хотел встретиться. Мужчины согласовали встречу на 8 утра, однако директор Дома ученых пришел в мэрию немного раньше. Уже там сотрудница горсовета заметила, что Славитич плохо выглядит и предложила ему воды.

"Но он сразу потерял сознание. Работники вызвали скорую и начали оказывать первую помощь", — рассказал Москаленко.

По прибытию в мэрию медики пытались помочь директору Дома ученых, однако спасти Славитича не удалось.

Заместитель мэра Львова выразил соболезнования родным и близким покойного.

В комментариях к публикации пользователи Facebook начали предполагать, что к такому исходу могли привести, в том числе, переживания Славитича из-за недавнего скандала с "голодной тусой блогеров" в Доме ученых.

"Думаю, тот вагон проклятия стада за вечеринку добавил своего. Светлая память", "Скандал, который забрал жизнь человека. Он, наверное, из-за всего этого переживал", "Хайп без меры… и вот результат. Светлая память", — писали в комментариях к посту Москаленко.

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали порталу Zaxid.net, что реанимационные мероприятия продолжались около часа, на месте работало сразу несколько бригад "скорой". Согласно предварительным выводам, Роман Славитич умер от сердечного приступа.

Напомним, "голодная туса" в Доме ученых в честь дня рождения блогера-милионника Александр Залиско состоялась 27 ноября, на которое в этом году пришелся День памяти жертв голодоморов. Гостями вечеринки в стиле БДСМ стали и другие интернет-знаменитости, среди которых — Саша Бо (1,9 млн подписчиков в Instagram), Таня Самбурская (1,5 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн) и Натали Литвин (1 млн). В ходе мероприятия устраивали откровенные конкурсы, в том числе — с хлестанием участников кнутом.

После резонанса в соцсетях первый заммэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила приостановить деятельность Дома ученых из-за нарушения карантинных ограничений. Администрация Дома ученых, в том числе Славитич, заявляла об обмане со стороны организаторов мероприятия, которые вместо празднования обычного дня рождения на 40 человек устроили эротическую вечеринку на 100 человек в стиле БДСМ с привлечением сторонних артистов.

Вскоре стало известно, что ряд всеукраинских брендов отказался от сотрудничества с Залиско и другими присутствовавшими на "голодной тусе" блогерами. "Фокстрот" и "Нова пошта" в комментарии Фокусу рассказали, что в будущем не намерены работать с участниками нашумевшей вечеринки во Львове.