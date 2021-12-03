У мерії Львова помер директор Будинку вчених, у якому відбулася "голодна туса блогерів"

Роман Славітич попросив зустрітися із заступником мера міста та прийшов до міськради трохи раніше, ніж було погоджено. Втім, директорові Будинку вчених так і не вдалося дочекатися посадовця.

У п'ятницю, 3 грудня, у будівлі Львівської міської ради помер 75-річний Роман Славітич, керівник Будинку вчених, де в День пам'яті жертв голодоморів відбулася "голодна туса" на честь дня народження блогера Олександра Заліска. Про це повідомив у Facebook перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

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Чиновник розповів, що напередодні йому надійшов дзвінок від Романа Славітича, який хотів зустрітись. Чоловіки погодили зустріч на 8 ранку, проте директор Будинку вчених прийшов у мерію трохи раніше. Уже там співробітниця міськради зауважила, що Славітич погано виглядає та запропонувала йому води.

"Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу", — розповів Москаленко.

Після прибуття до мерії медики намагалися допомогти директору Будинку вчених, однак урятувати Славітича не вдалося.

Заступник мера Львова висловив співчуття рідним та близьким покійного.

У коментарях до публікації користувачі Facebook почали припускати, що до такого результату могли призвести, зокрема, переживання Славітича через недавній скандал з "голодною тусою блогерів" у Будинку вчених.

"Думаю, той вагон прокляття стада за вечірку додав свого. Світла пам'ять", "Скандал, який забрав життя людини. Він, напевно, через все це переживав", "Хайп без міри... і ось результат. Світла пам'ять", — писали в коментарях до посту Москаленка.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли порталу Zaxid.net, що реанімаційні заходи тривали близько години, на місці працювало одразу кілька бригад "швидкої". Згідно з попередніми висновками, Роман Славітич помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, "голодна туса" в Будинку вчених на честь дня народження блогера-мільйонника Олександра Заліска відбулася 27 листопада, на яке цього року припав День пам'яті жертв голодоморів. Гостями вечірки у стилі БДСМ стали й інші інтернет-знаменитості, серед яких Саша Бо (1,9 млн підписників в Instagram), Таня Самбурська (1,5 млн), Валерія Юрченко (1,3 млн) та Наталі Литвин (1 млн). У ході заходу влаштовували відверті конкурси, зокрема з батогами.

Після резонансу в соцмережах перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що місцева комісія з питань ТЕБ та НС вирішила призупинити діяльність Будинку вчених через порушення карантинних обмежень. Адміністрація Будинку вчених, зокрема Славітич, заявляла про обман з боку організаторів заходу, які замість святкування звичайного дня народження на 40 осіб влаштували еротичну вечірку на 100 осіб у стилі БДСМ із залученням сторонніх артистів.

Незабаром стало відомо, що низка всеукраїнських брендів відмовилася від співпраці із Заліском та іншими присутніми на "голодній тусі" блогерами. "Фокстрот" та "Нова пошта" в коментарі Фокусу розповіли, що в майбутньому не мають наміру працювати з учасниками гучної вечірки у Львові.