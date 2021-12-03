"Голодна туса": блогер Заліско поскаржився на цькування через смерть директора Будинку вчених

Організатора скандальної вечірки звинувачують у трагедії та бажають йому "здохнути". Він зірвався на крик і сльози, розповідаючи про це підписникам, після чого потрапив до лікарні.

Блогер-мільйонник Олександр Заліско, який влаштував вечірку на День пам'яті жертв голодоморів, поскаржився на цькування. За словами інтернет-знаменитості, користувачі мережі закидають йому смерть Романа Славитича, керівника львівського Будинку вчених, де проходила "голодна туса". Про це Заліско у п'ятницю, 3 грудня, розповів у публікаціях у сторіс у Instagram.

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Так, блогер назвав смерть керівника Будинку вчених "поганою, дуже жахливою" подією, а також висловив співчуття його рідним і колегам. За словами Заліска, Роман Славитич "не витримав тиску", який на нього чинився після вечірки в День пам'яті жертв голодоморів.

"Я сприймаю це як особистий урок. Я вже несу відповідальність, персональну. І я ще раз перепрошую за свої необдумані дії. Зараз я прошу всіх разом зі мною набрати повітря в груди та вшанувати пам'ять Романа Славитича", — заявив блогер.

Крім цього, організатор вечірки у своїх сторіс висловив думку, що в смерті керівника Будинку вчених винен буллінг. За його словами, Славитич отримував повідомлення з погрозами.

Також Заліско розповів, що хейтери звинувачують його в смерті керівника установи, де пройшла вечірка, і бажають блогеру "здохнути". Під час свого звернення автор публікацій перейшов на крик і почав плакати.

[ + – ] Скриншот сторіс Заліско в Instagram

"Чому ви робите мене винним у всьому світі. Я не є причиною смерті директора Будинку вчених! Мої друзі тут ні до чого! Чому ви пишете мені мільйон коментарів, щоб я помер!? Вам це підходить!? Ми повертаємося в Середньовіччя. Може, ви хочете мене спалити?" — прокричав блогер.

Заліско додав, що він не може постійно показувати, "який він сильний" і тримати себе в руках перед камерою, бо після цього продовжиться цькування.

"Чого ви ще хочете від мене? Я дуже співчуваю сім'ї загиблого, але це точно те, чого я не хотів", — підсумував організатор "голодної туси".

У коментарях під публікаціями користувачі писали слова підтримки. Однак були й ті, хто продовжував стверджувати, що блогер справді винний у смерті директора Будинку вчених.

"Літня людина, було хворе серце. Це найближчим часом із ним усе одно трапилося б. Себе звинувачувати в цьому не потрібно".

"Саша, ти не винен у смерті директора. Ти дуже хороша, добра людина".

"Погляньте, до чого доводить хейт і булінг! Сашко на межі емоційного зриву, а ви продовжуєте щось доводити... Сашо, тримайся! Ми з тобою".

"Такий жах, як можна бажати комусь смерті, люди, схаменіться".

"Чомусь із Вашого боку, це все не щиро. Таке враження, що це якась постановка. Свої реклами в блозі ви краще просуваєте, ніж записуєте щирі відео…".

"Весь той день народження був як сатанинський обряд, там не відчувалося добра та радості, а робилося все для того, щоб показати свою крутість і поборотися, ну тепер і отримуєте за свої вчинки... А директора шкода".

"Мдааа... догралися ви, хлопці! Ось вам і шоу... але цього й слід було чекати. Люди роблять, не думають, потім совість раптом десь з'являється..."

"Може, треба було сказати їм правду про те, що ви там святкуватимете, як, і скільки людей буде? Сам померлий казав, що якби знав правду цієї вечірки там би не було!!!!!"

Після публікації цих відео Заліско був госпіталізований. Про це повідомив блогер Олесь Зіньків.

"Сашу госпіталізували... ((( Прошу вас, припиніть. МОЛЮ!!!") — написав той в Instagram, не уточнивши, що саме трапилося з організатором скандальної вечірки.

Нагадаємо, 27 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, блогер Олександр Заліско влаштував вечірку на честь свого 29-річчя в Будинку вчених у Львові. На "голодну тусу", як її назвав ведучий заходу Володимир Остапчук, прийшло безліч відомих у мережі людей, таких як Саша Бо (1,9 млн підписників у Instagram), Таня Самбурська (1,5 млн) та інші. Під час вечірки гості брали участь у відвертих конкурсах у БДСМ-стилі.

Після публікації фото та відео з заходу в мережі спалахнув скандал. Бренди почали відмовлятися від співпраці з Заліском, а львівська влада призупинила діяльність Будинку вчених. Адміністрація установи заявляла про обман із боку організаторів заходу — вони не попереджали, що в будівлі проходитиме БДСМ-вечірка.

3 грудня у приміщенні Львівської міської ради від серцевого нападу помер 75-річний Роман Славитич, керівник Будинку вчених. Користувачі соцмереж припустили, що директор установи дуже переживав через скандал.