Санта Дімопулос потрапила у скандал через розкішне чаювання у Версалі (фото)

Артистка отримала хвилю хейту від українців, які цілими днями сидять без електропостачання.

Related video

35-річна українська співачка Санта Дімопулос оскандалилася розкішним чаюванням у Версалі. У своєму Instagram зірка сцени поділилася відео з нещодавньої поїздки до Франції.

Хвилю хейту викликало розкішне чаювання знаменитості у сукнях 18 століття, яке пройшло у стінах Версальського палацу.

"Дівчача подорож у Версаль. У сукнях 18 століття", — підписала публікацію українська співачка.

Підписники артистки висловили обурення, що поки вони сидять без зв'язку та світла, вона продовжує розважатися в Європі. Крім того, це сталося в День пам'яті жертв Голодомору. Дімопулос побувала у розкішному ресторані та похвалилася вишуканими французькими стравами.

Також у сторіс вона провела екскурсію знаменитим садом Версалю. Втім, фоловери зірки закликали її повертатися в Україну, де наразі "справжнє 18 століття".

Зазначимо, що знаменитість уже закрила коментарі до нової публікації.

Нагадаємо, Санта Дімопулос розповіла, коли і як покинула територію України.

Також Фокус писав про головний скандал осені 2021 — "голодну тусу". У День пам'яті жертв голодоморів український блогер Олександр Заліско влаштував гучну вечірку у Львові.