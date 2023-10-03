Звезда сериала "Wild 'N Out" Джеки О умерла от осложнений после пластической операции

По информации журналистов, после операции у нее началась головная боль и медсестра посоветовала ей отменить один из препаратов.

Звезда сериала "Wild 'N Out" Джеки О, также известная как Джеклин Смит, умерла на следующий день после того, как ей сделали операцию по "увеличению ягодиц" во Флориде, но о причине смерти стало известно только сегодня, сообщает NBC News.

В сообщении говорится, что она приехала во Флориду из Джорджии для операции. Согласно отчету, операция была проведена 30 мая и пациентке были назначены антибиотики, обезболивающее и средство против тошноты.

После операции у нее началась головная боль и медсестра посоветовала ей отменить один из препаратов, а принимать ибупрофен по мере необходимости. Она "начала чувствовать, что у нее горит голова". Ее тетя, которая путешествовала с ней, связалась со службами экстренной помощи и О была доставлена ​​в больницу Мерси, написал судмедэксперт. Той ночью, 31 мая, врачи больницы констатировали ее смерть.

Джеки О была в отношениях с комиком и рэпером DC Young Fly, который также участвовал в Wild N' Out. У пары трое маленьких детей: Нова, Нала и Принс.

Wild 'N Out опубликовал сообщение о смерти Джеки, заявив, что ее "влияние будет всегда цениться и ее будет не хватать. Джеки О была любящим другом и любимой коллегой актеров Wild 'N Out на протяжении пяти сезонов. Что еще более важно, она была потрясающей матерью для троих прекрасных детей".

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