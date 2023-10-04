Колоски, асимметрия и напоминание о войне: что показала Лиля Литковская на Неделе моды в Париже

Бренд LITKOVSKA во время Парижской недели моды представил свою коллекцию весна-лето под названием REBIRTH ("Перерождение").

Украинский дизайнер Лилия Литковская представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже. В свои модели она вложила глубокий смысл и дополнила наряды колосками пшеницы, которой часто украшает одежду своего производства и даже держала в руках во время свадьбы. Фото с показа появились в Instagram дизайнера.

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Дизайнер рассказала, что коллекция "REBIRTH" — это признание силы женского духа и его устойчивости в непростые времена.

Показ Лилии Литковской

"Каждая коллекция является отражением новой жизни, нового начала. Однако начало не всегда имеет лаконичный конец, а может быть прервано в самый неожиданный момент, в момент, который заставляет нас остановиться. Новая коллекция является призывом не останавливаться, даже когда этот момент может казаться несовершенным", — отметила Литковская.

Показ Лилии Литковской

Показ состоялся в в историческом здании, которое называют Hausmann. На огромных витринах разместили QR-коды с адресами и фото мест в разных городах Украины, которые были разрушены в результате обстрелов ВС РФ.

Хотя эти места и подверглись разрушениям, но дизайнер дает понять, что жизнь продолжается. Подиум украшали колоски в глыбах льда. Это метафора, которая воплощает в себе идею сохранения новых ценностей, новых качеств и духовного возрождения.

В коллекции украинского дизайнера доминирует асимметрия и лаконичность. Некоторые изделия выглядят так, будто их порезали намеренно.

Аксессуары, обувь, сумки и даже украшения были сделаны из соломы.

Показ Лилии Литковской

Дизайнер не впервые обращается к теме колосьев. Даже на собственную свадьбу с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком она выбрала к своему белому платью букет из колосьев вместо цветов.

Лиля Литковская известна своими структурными силуэтами и изысканным мастерством. Вместе со своей командой она переосмысливает современную моду через чистые линии.

За эту изысканность ее ценят по всему миру. Первая леди Украины Елена Зеленская много раз появлялась на публичных мероприятиях в нарядах от Литковской.

Напомним, в Париже открылся шоурум пяти украинских дизайнеров. Свои коллекции на подиуме представил также и Андре Тан. Парижская неделя моды началась 25 сентября и продлилась до 3 октября.