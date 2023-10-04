Раскрыт тайный смысл вышивок на свадебном платье Ани Тейлор-Джой

Актриса и ее супруг Малкольм Макрей повторили свадебные клятвы в Венеции, и платье Ани уже стало одним из самых популярных в соцсетях.

Аня Тейлор-Джой украсила свое свадебное платье Dior, изготовленное по индивидуальному заказу, символической вышивкой. И пока в соцсетях есть только несколько снимков папарацци, сделанных в Венеции, таблоиды узнают все больше и больше о ее уникальном наряде, которое она выбрала на торжественную свадебную церемонию. А модные блогеры прогнозируют, что скоро множество невест последуют ее примеру и сменят белые наряды на что-то более нестандартное. Об этом пишет Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой, позирующая в своем свадебном платье от кутюр в Венеции в эти выходные, напоминала героиню из классического фильма.

Аня Тейлор-Джой в свадебном платье

Однако в ее сшитом на заказ свадебном платье не было ничего классического — это было совершенно современное платье. 27-летняя звезда, которая связала себя узами брака с музыкантом Малкольмом Макреем, надела великолепное платье, которое нарушило все свадебные правила.

Многоярусное платье Dior, обнажающее плечи звезды, было бежевым, сшитым из воздушного тюля и украшенным вышивками.

При более внимательном рассмотрении платья видно, что Тейлор-Джой, которая является послом Dior с 2021 года, с удовольствием создавала платье, отражающее "гиперличный" тренд – добавляя уникальные детали, сделанные на заказ для невесты.

Ее платье изобиловало мотивами, вышитыми вручную. Звезда выбрала дизайны, вдохновленные природой и имеющие символическое значение, включая, среди прочего, созвездия, ее знак зодиака и колибри, а также несколько слов, вышитых поперек платья.

Аня Тейлор-Джой в свадебном платье

Гиперперсонализация — это новое свадебное модное словечко: "Свадебный образ женщины — это такая целенаправленная возможность для самовыражения, поэтому неудивительно, что тенденция к гиперперсонализации здесь проявляется все больше. Невесты ищут что-то особенное. Вышивка на заказ невероятно популярна", — говорит свадебный эксперт, отмечая, что тут есть возвращение к викторианскому "языку цветов".

Символы на свадебном платье Ани Тейлор-Джой

Колибри

Колибри карамельного цвета — основная деталь вышивки на корсетном лифе платья.

На лифе Ани вышита птичка, ныряющая в цветок. Колибри часто ассоциируется с удачей, красотой и исцелением, а в некоторых частях света эти красивые птицы также являются признаком любви.

В интервью журналу Elle актриса рассказала о своей любви к колибри. Когда ее спросили, каким может быть ее духовное животное, она ответила: "Мне бы хотелось назвать касатку, но я не думаю, что я на самом деле такая. Я думаю, что я как большой кот и колибри одновременно".

Цветы вишни

На юбке платья изображен национальный цветок Японии – сакура. Говорят, что цветы сакуры символизируют "обновление", поскольку они расцветают весной, и имеют тесные ассоциации с буддизмом.

Знак Овна

Оценка Тейлор-Джой своего знака рождения также отражена в маленьком синем символе Овна. К тому же это традиционное – "что-то голубое".

Актриса Netflix, которая также снялась в драмах "Острые козырьки" и "Прошлой ночью в Сохо", стала последней невестой, разорвавшей свод правил "обязательно носить белое" в день своей свадьбы.

Тем не менее Тейлор-Джой сделала небольшой намек на традиционный свадебный наряд, надев длинную белую фату, прикрепленную к ее прическе.

Аня Тейлор-Джой в свадебном платье

Также ее платье покрывает золотая вышивка, изображение автомобиля и набор рукописных слов и фраз, выполненных синей и черной ниткой, которые имеют особое значение.

Напомним, Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей поженились в прошлом году. Но это была скромная официальная церемония, так как актриса была занята на съемках фильма "Фуриоса" в Австралии.