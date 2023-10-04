Шон Макгирр стал новым креативным директором Alexander McQueen, сменив на этой позиции Сару Бертон

До этого назначения Шон отвечал за мужское подразделение JW Anderson

Дизайнер Шон Макгирр стал новым креативным директором Alexander McQueen, сменив на этом посту Сару Бертон. Интрига, кто же заменит Сару, которая заняла пост после смерти Александра Ли Маккуина, будоражила модный мир с того момента, как Бертон провела свой последний показ на Неделе моды в Париже. О Шоне Макгирре пишет WWD.

На должность креативного директора Alexander McQueen Шона назначила корпорация Kering, которой и принадлежит британский бренд.

Ранее ирландский дизайнер возглавлял отдел мужской одежды JW Anderson. Известно, что Макгирр окончил лондонский колледж Central Saint Martins, а до JW Anderson работал дизайнером женской линии Dries Van Noten. В его резюме также есть работа в Burberry и Uniqlo.

Фото: Instagram kering_official

В самом начале своей карьеры он работал в японском Vogue Hommes International и тайваньском производителе тканей Singtex. Он также работал писателем в компании Stylus, занимающейся прогнозированием тенденций.

Как и его предшественники, уроженец Дублина Макгирр считает улицы Лондона бесконечным источником вдохновения.

Инсайдеры говорят, что Макгирр, будучи фотографом и дизайнером, обладает острым глазом и чувством ткани.

Коллекция Макгирра для выпускников магистратуры в Central Saint Martins включала белые джинсы, испещренные каракулями шариковой ручкой. Тогда он рассказал The Irish Times, что ему нравится работать с джинсовой тканью, потому что ее можно "переделывать, переделывать и переделывать".

Выбор Макгирра на пост соответствует практике Kering выбирать незаметные таланты и позволять им выставлять напоказ свои достоинства.

Компания уже сделала это в Bottega Veneta, в Gucci (дважды) и в McQueen, когда продвигала Бертон после самоубийства Александра МакКуина.

Сара Бертон занимала пост креативного директора Alexander McQueen с 2010 года, а на сам бренд работала более 26 лет.

Сара Бертон Фото: Getty

Джанфилиппо Теста, генеральный директор Alexander McQueen, сказал: "Благодаря своему опыту, индивидуальности и творческой энергии Макгирр привнесет в Alexander McQueen мощный творческий язык, опираясь на его уникальное наследие".

Однако Макгирр приходит на новый пост, столкнувшись с несколькими проблемами.

Он станет первым дизайнером дома, который не работал под руководством Александра Маккуина, который умер в 2010 году. После его смерти бренд сомкнул ряды и при Бертон сохранил свою жесткую, острую эстетику.

С годами Бертон добавила бренду легкости и женственности, и еще неизвестно, продлится ли эта тенденция.

Ни Kering, ни Бертон так и не сказали, почему их пути разошлись. Остается неясным, почему бренду понадобилось заменить Бертон, которая проработала в компании так долго.