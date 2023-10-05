Осень в стиле преппи: Кейт Миддтон показала самую модную вещь сезона (фото)

Принцесса Уэльская создала многослойный, но очень элегантный образ.

41-летняя принцесса Уэльская Кейт во время посещения украинского общественного центра Vsi Razom в Брэкнелле продемонстрировала невероятно стильный осенний образ в стиле преппи. Жена принца Уильяма приехала в белой рубашке, поверх которой был серый жилет с высоким воротником и серые шерстяные брюки прямого кроя, собрав в одном ансамбле все последние тренды осени 2023, пишет ресурс Who What Wear.

Надев серый жилет-свитер и серые шерстяные брюки, она завершила свой образ небольшими туфлями на толстом каблуке и золотыми серьгами-кольцами с жемчужным тиснением. Девушка с плаката стиля преппи, принцесса, естественно, позаботилась о том, чтобы ее наряд был идеально скроен. Преппи — это стиль в одежде, произошедший от формы учащихся "college preparatory schools" — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство и сидел по фигуре.

Миддлтон смягчила образ, уложив волосы в свои фирменными распущенными волнами.

Несмотря на многослойность ансамбля, на выходе получился повседневный, но удачно собранный образ, который идеально соответствует тому, чем изобиловали Недели моды. Вязаный жилет можно увидеть на улицах многих европейских страниц. Более того, серые оттенки зарекомендовали себя как нейтральный выбор, поскольку в этом сезоне модный набор поменял свои фавориты бежевого и светло-коричневого цвета на прохладные серые тона.

Такие жилеты идеально сочетаются с платьями, блузками или рубашками, не скрывая красивый рукав, что делает их оптимальным выбором для ношения с межсезонными предметами.

Белую рубашку и жилет можно комбинировать с джинсами, брюками, юбкой и даже шортами с плотными колготками. Любой из этих ансамблей будет смотреться актуально и стильно.

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