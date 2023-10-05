Камалия и Анна-Мария выступили перед украинскими защитниками и защитницами (фото)

Артистки поздравили военных и полицейских с Днем защитников и защитниц Украины.

Певица Камалия выступила перед украинскими защитниками и защитницами. Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

Мероприятие было посвящено Дню защитников и защитниц Украины 2023, который в этом году празднуют 1 октября (ранее его отмечали 14 октября).

"Всегда счастлива петь и обнять наших Героев, а особенно, когда их награждают в День защитников и защитниц Украины! Героям слава", — написала Камалия (настоящее имя — Наталья Шмаренкова).

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Камалия

"Слава Украине и Слава Богу. Вы замечательная и красивая", "Самая лучшая! Горжусь Вами!", "Вы просто патриот нашей Украины!!!" — пишут фолловеры украинской знаменитости в комментариях к посту.

В частности, перед защитниками и защитницами Украины выступил дуэт Анна-Мария: певицы, которые принимали участие в Нацотборе на "Евровидение" 2019 года.

"Это боевые шевроны 101-й отдельной бригады ТрО, которые нам подарили после концерта. Это большая честь для нас. Один из бойцов подошел к нам и сказал: "Девушки, мы благодарим вас. Вы смогли сделать то, что не под силу психологам. Потому что делаете с душой, со всем сердцем поете для нас. Поднимаете наш дух". Это важные слова для нас. Это правда", — прокомментировали артистки.

Анна-Мария выступили перед украинскими защитниками и защитницами

Напомним, Камалия записала саундтрек к фильму "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Также Фокус писал о дне рождения дочерей Камалии и Мохаммада Захура.