Племянница Чарльза III стала лицом новой коллекции одежды (фото)

Зара не впервые рекламирует одежду этого бренда.

42-летняя Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, сестры короля Чарльза III, снялась в новой рекламной кампании бренда Musto, который выпускает одежду для яхтинга, охоты и верховой езды. Она представила вещи из коллекции осень-зима 2023, пишет Hello.

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На фото Зара позирует в комплекте стеганой верхней одежды, в том числе женской стеганой куртке Marina Long Quilted Jacket от Musto цвета Windsor Wine и дождевике Marina Primaloft. В качестве модели миссис Тиндалл выглядела в своей стихии.

"Определенно наступает осень, и эти куртки – идеальный выбор, чтобы оставаться в тепле и сухости, когда наступает более холодная и влажная погода. Я ношу Musto уже много лет, и это идеальный комплект для верховой езды, прогулок с собаками и на свежем воздухе — все это мне нравится", – отметила Зара.

Фото: Musto

Это не первый раз, когда ее видят в Musto. Она 16 лет была послом бренда, которому, по ее словам, она "доверяла даже в самых суровых условиях".

Модельный бизнес — не единственный скрытый талант Зары. По словам ее мужа Майка, он и его жена – конкурентоспособная пара.

"У нас с женой есть такое соревнование в чем бы то ни было: если мы играем в теннис или что-то в этом роде, она всегда хочет меня победить".

Ранее Фокус писал, что Майк тоже иногда снимается в рекламе. Например, мужчина появился в ролике сети пиццерий, сыграв доставщика пиццы.