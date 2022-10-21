Сколько зарабатывают члены королевской семьи Великобритании на рекламе

Сотрудничество с известными брендами существенно пополняет семейный бюджет Зары и Майка Тиндаллов.

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Племянница британского короля Карла III, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл и ее супруг Майк – одни из самых популярных членов королевской семьи, с которыми с удовольствием сотрудничают многие известные бренды. Отсутствие титула принцессы позволяет Заре вести более свободную жизнь, не отягощенную протоколами, поэтому она, как и Майк, часто рекламируют ювелирные изделия, автомобили и многое другое, пишет Daily Mail.

По словам эксперта по брендингу Ника Эде, внучка королевы и ее муж-рэгбист, которые живут в поместье принцессы Анны в Гэткомбе, стали мастерами заключения выгодных сделок и в результате получают огромные доходы, рекламируя люксовые бренды и участвуя в проектах на телевидении. Всего за год они таким способом заработали свыше миллиона фунтов стерлингов.

Так, например, уже подтверждена информация о том, что Майк Тиндалл появится в программе ITV "Я знаменитость… Вытащи меня отсюда" в следующем месяце. И хотя фактические детали сделки держались в основном в секрете, Ник подсчитал, что он получил бы щедрую компенсацию за появление в шоу.

[ + – ] Майк Тиндалл – звезда рэгби и медийная персона

"Я уверен, что Майку заплатят более 150 тысяч фунтов за участие, но истинная ценность шоу – это то, что вы делаете после него. Независимо от того, получит ли он главную роль спортивного эксперта, участника дискуссии или ведущего шоу, кто знает, но для "бренда Тиндалла" это отличный шаг, который увеличит его популярность в десять раз. В этом году все внимание будет приковано к Майку", – отметил он.

Бывший игрок сборной Англии по регби станет первым членом королевской семьи в прайм-тайм и, как говорят, присоединится к таким бойцам как Бой Джордж, комик Шонн Уолш и ди-джей Крис Мойлс, чтобы побороться за корону джунглей.

Между тем, Зара на протяжении всей своей жизни тесно сотрудничала с рядом брендов, которые предоставили ей солидное портфолио.

Недавно ее сфотографировали возле ее дома в Глостершире для рекламной кампании бренда парусного спорта и активного отдыха Musto, с которым у нее давние отношения. За новый кампейн она может получить до полумиллиона фунтов стерлингов. В 2006 году Зара стала официальным послом бренда в 2006 году, укрепив и без того безупречные королевские связи бренда. по информации СМИ, у покойной королевы было не менее 30 Land Rover. На авто этой марки ездят все дети Елизаветы II и большинство ее внуков, а также семья принцессы Уэльской.

[ + – ] Зара Тиндалл в рекламе Musto Фото: Musto

Зара стала первым человеком, получившим ключи от Range Rover Evoque в 2011 году, и вручила женскую стипендию для обучения инженерному делу, спонсируемую фирмой. Бренд ежегодно является ее спонсором на скачках. Такое сотрудничество может приносить ей около 200 тысяч фунтов стерлингов.

В том же 2006-м Зара стала послом часового бренда Rolex, партнерство с которым в ближайшее время принесет ей еще 100 тысяч фунтов стерлингов.

Миссис Тиндалл, которая увлекается лошадьми, в 2012 м году стала первым послом Magic Millions Racing Women, и теперь каждый год едет в Серферс-Парадайз в Квинсленде на распродажу годовалых лошадей на Голд-Косте. Это семидневный аукцион, кульминацией которого является крупная гонка, где все участники – лошади, купленные в предыдущие аукционы Magic Millions.

Зара посещает это мероприятие, чтобы вручить подарки победителям.

Но не лошадьми, часами и автомобилями зарабатывает многодетная мать на жизнь. Как и каждая женщина, она любит украшения, поэтому не удивительно, что в 2018 году Зара представила коллекцию роскошных украшений Calleija.

Коллекция Zara Phillips от Calleija представляет собой серию изысканных украшений, вдохновленных конным спортом, по эксклюзивной цене.

[ + – ] Зара Тиндалл попробовала себя в роли дизайнера украшений

Эта сделка принесла ей примерно 80 тысяч фунтов стерлингов.

В 2019 году также выяснилось, что Заре платили 100 тысяч фунтов стерлингов в год за должность неисполнительного директора в глобальной группе компаний, принадлежащей магнату доктору Джонни Хону. Она была назначена консультантом по скачкам для спортивного инвестиционного подразделения и по контракту должна была присутствовать только на двух заседаниях совета директоров по телефону в год и на четырех мероприятиях компании.

Перечисленные сделки – далеко не все, в которых участвуют Майк и Зара Тиндаллы, однако они отлично иллюстрируют ставку знаменитых брендов и компаний на членов королевской семьи, поскольку люди из высших кругов, пользующиеся их товарами и услугами, – лучшая реклама, которая окупает себя сторицей.

Напомним, чету Тиндаллов считают самой веселой в королевской семье. Они всегда появляются на публике в хорошем настроении и не стесняются проявлять свои чувства.