Скільки заробляють члени королівської родини Великобританії на рекламі

Співпраця з відомими брендами суттєво поповнює сімейний бюджет Зари та Майка Тіндоллів.

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Племінниця британського короля Карла III, дочка принцеси Анни Зара Тіндолл та її чоловік Майк — одні з найпопулярніших членів королівської родини, з якими із задоволенням співпрацюють багато відомих брендів. Відсутність титулу принцеси дозволяє Зорі вести вільніше життя, не обтяжене протоколами, тому воно, як і Майк, часто рекламують ювелірні вироби, автомобілі та багато іншого, пише Daily Mail.

За словами експерта з брендингу Ніка Еде, онука королеви та її чоловік-регіст, які живуть у маєтку принцеси Анни в Геткомбі, стали майстрами укладання вигідних угод і в результаті отримують величезні доходи, рекламуючи люксові бренди та беручи участь у проєктах на телебаченні. Усього за рік вони в такий спосіб заробили понад мільйон фунтів стерлінгів.

Так, наприклад, вже підтверджено інформацію про те, що Майк Тіндолл з'явиться в програмі ITV "Я знаменитість… Витягни мене звідси" наступного місяця. І хоча фактичні деталі угоди трималися здебільшого у секреті, Нік підрахував, що він отримав би щедру компенсацію за появу у шоу.

[ + – ] Майк Тіндолл – зірка регбі та медійна персона

"Я впевнений, що Майку заплатять понад 150 тисяч фунтів за участь, але справжня цінність шоу — це те, що ви робите після нього. Незалежно від того, чи він отримає головну роль спортивного експерта, учасника дискусії або ведучого шоу, хто знає, але для "бренду Тіндолла" це відмінний крок, який збільшить його популярність удесятеро. Цього року вся увага буде прикута до Майка", — зазначив він.

Колишній гравець збірної Англії з регбі стане першим членом королівської родини у прайм-тайм і, як то кажуть, приєднається до таких бійців як Бой Джордж, комік Шонн Волш та ді-джей Кріс Мойлс, щоб поборотися за корону джунглів.

Тим часом Зара протягом усього свого життя тісно співпрацювала з низкою брендів, які надали їй солідне портфоліо.

Нещодавно її сфотографували біля її будинку в Глостерширі для рекламної кампанії бренду вітрильного спорту та активного відпочинку Musto, з яким вона має давні стосунки. За новий кампейн вона може одержати до півмільйона фунтів стерлінгів. У 2006 році Зара стала офіційним послом бренду у 2006 році, зміцнивши і так бездоганні королівські зв'язки бренду. За інформацією ЗМІ, покійна королева мала не менш як 30 Land Rover. На авто цієї марки їздять усі діти Єлизавети II та більшість її онуків, а також родина принцеси Уельської.

[ + – ] Зара Тіндолл у рекламі Musto Фото: Musto

Зара стала першою людиною, яка отримала ключі від Range Rover Evoque в 2011 році, і вручила жіночу стипендію для навчання інженерній справі, яку фірма спонсорує. Бренд щорічно є її спонсором на перегонах. Така співпраця може приносити їй близько 200 тисяч фунтів стерлінгів.

У тому ж 2006-му Зара стала послом вартового бренду Rolex, партнерство з яким найближчим часом принесе їй ще 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Місис Тіндалл, яка захоплюється кіньми, у 2012 році стала першим послом Magic Millions Racing Women, і тепер щороку їде до Серферс-Парадайза в Квінсленді на розпродаж однорічних коней на Голд-Кості. Це семиденний аукціон, кульмінацією якого є великі перегони, де всі учасники — коні, куплені попередніми аукціонами Magic Millions.

Зоря відвідує цей захід, щоб вручити подарунки переможцям.

Але не кіньми, годинами та автомобілями заробляє багатодітна мати на життя. Як і кожна жінка, вона любить прикраси, тому не дивно, що 2018 року Зара представила колекцію розкішних прикрас Calleija.

Колекція Zara Phillips від Calleija є серією вишуканих прикрас, натхнених кінним спортом, за ексклюзивною ціною.

[ + – ] Зара Тіндолл спробувала себе у ролі дизайнерки прикрас

Ця угода принесла їй приблизно 80 000 фунтів стерлінгів.

У 2019 році також з'ясувалося, що Зорі платили 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік за посаду невиконавчого директора у глобальній групі компаній, що належить магнату доктору Джонні Хону. Вона була призначена консультантом зі стрибків для спортивного інвестиційного підрозділу і за контрактом мала бути присутньою лише на двох засіданнях ради директорів через телефон на рік та на чотирьох заходах компанії.

Перераховані угоди — далеко не всі, в яких беруть участь Майк і Зара Тіндолли, проте вони чудово ілюструють ставку знаменитих брендів та компаній на членів королівської родини, оскільки люди з вищих кіл, які користуються їхніми товарами та послугами, — найкраща реклама, яка окупає себе сторицею.

Нагадаємо, подружжя Тіндоллів вважають найвеселішим у королівській родині. Вони завжди з'являються на публіці у хорошому настрої і не соромляться виявляти свої почуття.