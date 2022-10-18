Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Зара Тиндалл, внучка королевы Елизаветы II, стала лицом бренда спортивной одежды

зара тиндалл, дочь принцессы анны, внучка королевы елизаветы
Фото: Musto | Зара Тиндалл стала звездой рекламного кампейна

41-летняя Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, снялась для бренда Musto

Related video

Дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл позировала для атмосферной рекламной кампании брнеда дорогой спортивной одежды Musto. Об этом пишет Daily Mail.

Musto производит одежду для парусного спорта и активного отдыха. И с этим брендом королевская семья уже давно сотрудничает.

зара тиндалл, дочь принцессы анны, внучка королевы елизаветы Fullscreen
Зара Тиндалл стала звездой рекламного кампейна
Фото: Musto
зара тиндалл, дочь принцессы анны, внучка королевы елизаветы Fullscreen
Зара Тиндалл стала звездой рекламного кампейна
Фото: Musto

Зара Тиндалл позировала на фоне типичного английского пейзажа, неподалеку от ее имения в Глостершире. И демонстрировала уютный темно-синий пуховик, скомбинировав его с теплым свитером и сапогами для прогулок, которые так любят в английских деревнях.

зара тиндалл, дочь принцессы анны, внучка королевы елизаветы Fullscreen
Внучка королевы Елизаветы позировала возле своего имения
Фото: Musto

Несколько дней назад стало известно, что муж Зары Тиндалл, бывший игрок сборной Англии по регби, подписал контракт на участие в телевизионном шоу "Я — знаменитость".

Майк Тиндалл стал первым членом королевской семьи, который будет участвовать в подобном шоу. Компанию ему в австралийских джунглях составят певец Бой Джордж, комик Шонн Уолш и ди-джей Крис Мойлс

Известно, что решение участвовать в шоу Тиндалл принял самостоятельно. И разрешения у короля Карла не спрашивал.

зара тиндалл, дочь принцессы анны, внучка королевы елизаветы Fullscreen
Зара Тиндалл для Musto
Фото: Musto

По слухам, он получит 150 тысяч долларов за участие в съемках.

Напомним, ранее Фокус писал о тех, кто был близок с покойной королевой Елизаветой. Мать Зары Тиндалл, принцесса Анна, входила в ближний круг подруг, отношения королевы с которыми можно было бы назвать "близкими и доверительными".