Зара Тиндалл, внучка королевы Елизаветы II, стала лицом бренда спортивной одежды

41-летняя Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, снялась для бренда Musto

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Дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл позировала для атмосферной рекламной кампании брнеда дорогой спортивной одежды Musto. Об этом пишет Daily Mail.

Musto производит одежду для парусного спорта и активного отдыха. И с этим брендом королевская семья уже давно сотрудничает.

[ + – ] Зара Тиндалл стала звездой рекламного кампейна Фото: Musto [ + – ] Зара Тиндалл стала звездой рекламного кампейна Фото: Musto

Зара Тиндалл позировала на фоне типичного английского пейзажа, неподалеку от ее имения в Глостершире. И демонстрировала уютный темно-синий пуховик, скомбинировав его с теплым свитером и сапогами для прогулок, которые так любят в английских деревнях.

[ + – ] Внучка королевы Елизаветы позировала возле своего имения Фото: Musto

Несколько дней назад стало известно, что муж Зары Тиндалл, бывший игрок сборной Англии по регби, подписал контракт на участие в телевизионном шоу "Я — знаменитость".

Майк Тиндалл стал первым членом королевской семьи, который будет участвовать в подобном шоу. Компанию ему в австралийских джунглях составят певец Бой Джордж, комик Шонн Уолш и ди-джей Крис Мойлс

Известно, что решение участвовать в шоу Тиндалл принял самостоятельно. И разрешения у короля Карла не спрашивал.

[ + – ] Зара Тиндалл для Musto Фото: Musto

По слухам, он получит 150 тысяч долларов за участие в съемках.

Напомним, ранее Фокус писал о тех, кто был близок с покойной королевой Елизаветой. Мать Зары Тиндалл, принцесса Анна, входила в ближний круг подруг, отношения королевы с которыми можно было бы назвать "близкими и доверительными".