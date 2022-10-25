Муж племянницы короля Карла III снялся в рекламе пиццы (видео)

Майк Тиндалл в четырехминутной рекламе сыграл доставщика пиццы.

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Зять принцессы Анны Майк Тиндалл снова подтвердил звание одного из самых востребованных медийных лиц в королевской семье Великобритании, снявшись в рекламе пиццы Domino's.

Вместе со своим хорошим другом Джеймсом Хаскеллом он представил четырехминутное видео для продвижения продукта. По сюжету, его товарищ устраивает в семейном доме вечеринку "Знакомьтесь, малыш", но вспоминает, что забыл заказать еду для мероприятия.

Он звонит Майку, зная, что тот всегда выполняет свои обещания. Тот, в свою очередь, более чем оправдывает ожидания, доставив Джеймсу восемь пицц со скидкой в 50%. Чтобы сделать это как можно скорее, Тиндалл использовал вертолет.

"Тиндс, какой мальчик, и в вертолете! Кто-то, должно быть, был должен тебе очень большую услугу, но спасибо тебе, брат, я ценю это", – говорит Джеймс.

В ответ Майк в шутку отвечает:

"Ты знаешь меня, приятель, у меня друзья в высших кругах. Domino всегда доставляет еду".

Реклама появилась всего через месяц после того, как фанаты Майка задались вопросом, почему он появился с тремя медалями во время траура по королеве.

Майк был вынужден затронуть этот вопрос в своем подкасте "Хорошее, плохое и регби", рассказав, что он "ненавидит" их носить, но делает это, потому что должен. Затем он объяснил, что получил медаль "Бриллиантовый юбилей" в 2012 году, потому что к тому времени был женат на члене королевской семьи. Он также сообщил, что люди, работающие в доме королевы, также получили ее, как и те, кто активно служил в вооруженных силах в течение пяти лет.

Майк Тиндалл – муж Зары, дочери принцессы Анны и племянницы короля Карла III. Пара воспитівает троих детей и не скрывает свои чувства на публике.

Ранее мы писали о том, сколько члены королевской семьи зарабатывают на рекламе.