Чоловік племінниці короля Карла III знявся в рекламі піци (відео)

Майк Тіндалл у чотирихвилинній рекламі зіграв доставника піци.

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Зять принцеси Анни Майк Тіндалл знову підтвердив звання одного з найпопулярніших медійних осіб у королівській родині Великобританії, знявшись у рекламі піци Domino's.

Разом зі своїм добрим другом Джеймсом Гаскеллом він представив чотирихвилинне відео для просування продукту. За сюжетом, його товариш влаштовує в сімейному будинку вечірку "Знайомтеся, малюк", але згадує, що забув замовити їжу для заходу.

Він дзвонить Майку, знаючи, що той завжди виконує свої обіцянки. Той, зі свого боку, більш ніж виправдовує очікування, доставивши Джеймсу вісім піц зі знижкою 50%. Щоб зробити це якнайшвидше, Тіндалл використав вертоліт.

"Тіндс, який хлопчик, і в гелікоптері! Хтось, мабуть, був винен тобі дуже велику послугу, але дякую тобі, брате, я ціную це", — каже Джеймс.

У відповідь Майк жартома відповідає:

"Ти знаєш мене, друже, у мене друзі у вищих колах. Domino завжди доставляє їжу".

Реклама з'явилася лише через місяць після того, як фанати Майка поцікавилися, чому він з'явився з трьома медалями під час жалоби за королевою.

Майк був змушений торкнутися цього питання у своєму подкасті "Гарне, погане та регбі", розповівши, що він "ненавидить" їх носити, але робить це, бо повинен. Потім він пояснив, що отримав медаль "Діамантовий ювілей" у 2012 році, бо на той час був одружений із членом королівської родини. Він також повідомив, що люди, які працюють у будинку королеви, також отримали її, як і ті, хто активно служив у збройних силах протягом п'яти років.

Майк Тіндалл — чоловік Зари, дочки принцеси Анни та племінниці короля Карла III. Пара виховує трьох дітей і не приховує свої почуття на публіці.

Раніше ми писали, скільки члени королівської сім'ї заробляють на рекламі.