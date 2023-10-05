65-летнюю Мадонну заметили на велопрогулке (фото)

Звезда сцены после проблем со здоровьем в одиночку проехалась на велосипеде в Нью-Йорке.

65-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на велопрогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены наслаждалась велопрогулкой в среду, 4 октября, за несколько дней до начала ее перенесенного тура в Лондоне.

Артистка, которая перенесла бактериальную инфекцию в июне 2023 года, из-за которой ее госпитализировали, во время езды на велосипеде надела черную толстовку собственного бренда и бейсболку в сочетании с такими же шортами и леггинсами.

Она продемонстрировала перчатки без пальцев и дополнила спортивный ансамбль белыми кедами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Мадонна

Ее светлые пряди были уложены в косички. Певица отправилась на велопрогулку сама.

Сейчас 65-летняя Мадонна готовится отправиться в свой первый тур за три года после проблем со здоровьем летом 2023, из-за которых она попала в больницу.

Тур начнется 14 октября в Лондоне. Звезда сыграет еще три концерта — 15, 17 и 18 октября на 02 Arena.

Напомним, Мадонна планирует вывести на сцену Бритни Спирс.

Также Фокус писал о португальской вечеринке в честь 65-летия Мадонны.