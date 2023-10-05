Макс Барских присоединился к жюри "Голосу країни" (фото)

Барских и Дорофеева в августе 2023 года выпустили совместную песню "Ритмы", а теперь будут выбирать победителей баттлов песенного конкурса.

Певец Макс Барских будет помогать Наде Дорофеевой выбирать победителей "вокальных баттлов" музыкального конкурса "Голос країни", который снимают в этом году в Варшаве. Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.

"Моим советником стал Макс Барских. Это артист, который имеет более 3 миллиардов прослушиваний. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел то, что происходит на сцене "Голосу країни" не по телевизору, а вживую", — отметила Дорофеева, надеясь, что ее команда поразит уроженца Херсона.

Новый эпизод шоу начнется с песни Барских "Зорепад", которая вошла в одноименный первый украиноязычный альбом артиста, который он представил в сентябре 2023 года.

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Макс Барских и Надя Дорофеева

Тем временем советником Артема Пивоварова станет певица KOLA, которая сама ранее участвовала в песенном шоу.

Кроме Дорофеевой и Пивоварова, звездными тренерами нового сезона "Голосу країни" стали Юлия Санина и Иван Клименко.

Голос країни

Напомним, Макс Барских и Надя Дорофеева выпустили совместную песню "Ритмы" и представили клип к ней.

Также Фокус писал о сумме самого большого гонорара Макса Барских.