Вадим Лисица заявил, что Кондратюк забирает себе часть военной зарплаты Виталия Козловского

Вадим Лисица рассказал, что недавно встретился с украинским певцом, а в данный момент военнослужащим ВСУ, Виталием Козловским.

Известный музыкальный продюсер Вадим Лисица рассказал, что недавно виделся с украинским певцом, а ныне военнослужащим четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Виталием Козловским. Об этом он написал на странице в Facebook.

Лисица поделился фото с певцом и заявил, что узнал о том, что продюсер Игорь Кондратюк якобы забирает себе часть военной зарплаты певца Козловского, который сейчас защищает Украину.

"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него я потом узнал, что долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк", — написал Лисица.

По его словам, он был в похожей ситуации, поэтому понимает природу сложившихся отношений.

"… но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь – "это кринж". Интересно, что ответит Игорь Васильевич?", — написал продюсер Вадим Лисица.

Позже он добавил, что продюсер Игорь Кондратюк ответил на его пост: "Игорь Васильевич в личных прямо мне указал, что у меня нет ума, что мне кажется немного детским садиком. Ждем его публичных мнений".

Фото: facebook.com/vadymlysytsia

Напомним, 18 сентября сообщалось, что украинский певец Виталий Козловский показал видео посвящения в артиллеристы.

Ранее Козловский опубликовал пост в котором признался, что скучает по сцене.