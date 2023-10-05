Умерла мама певиц из дуэта Анна-Мария, которая работала на оккупационные власти Крыма

Лариса Опанасюк была "омбудсменом" в Крыму с 2019 по 2023 годы. Она вместе с мужем внесена в базу "Миротворца".

В Крыму умерла мать певиц из дуэта Анна-Мария Лариса Опанасюк, которая работала на оккупационные власти РФ. Об этом сообщают крымские СМИ.

Как известно, матери артисток не стало в симферопольской больнице имени Семашко после борьбы с болезнью. Она ушла из жизни в возрасте 60 лет. 26 декабря 2023 ей должен был исполниться 61 год. Прощание с Ларисой Опанасюк запланировано на субботу, 7 октября.

Женщина занимала должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова и "омбудсмена" с 2019 по 2023. В мае она якобы уволилась по собственному желанию.

Кроме того, Лариса Опанасюк имеет награду "За возвращение Крыма", которую получила в мае 2014 года.

На Instagram-странице женщины указано, что она "уполномоченная по правам человека в Республике Крым".

Фото: Скріншот

За свои поступки и деятельность в оккупированном Крыму Опанасюк внесли в базу "Миротворец". Туда же попал и ее муж Александр.

"Нарушив присягу судьи и законодательство Украины, после аннексии Крыма Россией перешел на службу к оккупантам как судья. В связи с этим Генпрокуратурой Украины в отношении него начато уголовное производство по ст. 111 ч. 1 (государственная измена)", — отмечают на сайте "Миротворца".

Что касается дочерей умершей, певиц Анны и Марии Опанасюк, то они пока не прокомментировали смерть матери, которая оставалась в Крыму. Звезды, которых признали Заслуженными артистками Республики Крым, публично поддерживают Украину и выступают перед украинскими защитниками и защитницами.

В феврале 2019 года они участвовали в Нацотборе на "Евровидение". В тот период певицы попали в скандал, когда не смогли прямо ответить на вопрос о Крыме во время интервью Роману Скрыпину.

Напомним, ушла из жизни мама Кузьмы Скрябина в возрасте 76 лет.