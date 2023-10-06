Дакота Джонсон отпраздновала день рождения с Крисом Мартином (фото)
Звезда "50 оттенков серого" 4 октября 2023 года встретила 34-летие.
Американская актриса Дакота Джонсон отпраздновала 34-й день рождения в компании своего возлюбленного, 46-летнего музыканта Криса Мартина. Об этом пишет Daily Mail.
Звездную пару заметили в Лос-Анджелесе в среду, 4 октября 2023 года.
Звезда "50 оттенков серого" и ее возлюбленный, фронтмен группы "Coldplay", были замечены с друзьями в популярном месте "Пейс" в Лорел-Каньоне.
Именинница и ее бойфренд не могли сдержать улыбок, когда смаковали итальянскую еду на большом внутреннем дворике заведения.
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Актриса продемонстрировала свое острое чувство моды, надев джинсовую куртку, серый свитшот и черные кожаные брюки.
Бывший муж Гвинет Пэлтроу был в белой футболке с надписью "любовь — это наркотик" и серой шапочке.
Когда они покинули вечеринку и направились к своей машине, Крис оказался настоящим джентльменом, придерживая дверь для своей девушки.
Публичные появления Дакоты и Криса были редкими, поскольку они все еще "охраняют свою конфиденциальность" спустя шесть лет романа.
До этого певец был женат на Гвинет Пэлтроу, от которой воспитывает двоих детей — сына Мозеса и дочь Эппл.
Напомним, Дакота Джонсон снялась в рекламном кампейне для Gucci.
Также Фокус писал о редком свидании Криса Мартина и Дакоты Джонсон.