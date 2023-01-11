Дакота Джонсон снялась в кампейне для Gucci

Американская актриса Дакота Джонсон снялась в последней рекламной кампании Gucci для сумки Jackie 1961 года. Ролик уже появился в Сети.

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Культовая сумка Дома Gucci, впервые представленная в 1961 году, выдержала испытание временем и трендами. Названная в честь невероятно шикарной бывшей первой леди Жаклин Кеннеди, The Jackie теперь служит символом стиля. В течение последних нескольких десятилетий сумка была заново изобретена и переосмыслена, при этом сохранив фирменную изысканность, которую знают и любят некоторые из самых известных знаменитостей и икон стиля. Об этом пишет Vogue.

[ + – ] Джеки Кеннеди со своей сумкой 1961 года в 70-х годах Фото: Getty Images

Таким образом, новая кампания "Джеки 1961" представляет Дакоту Джонсон в фильме, который погружает ее во многие миры "Джеки 1961". Фильм и изображения, снятые Гленом Лучфордом, рассказывают о различных эпохах Джеки через современную линзу Дакоты. От неторопливого ужина с друзьями до бега на самолете и тренировки — Джонсон путешествует по Лос-Анджелесу с Джеки 1961.

Сегодняшняя версия Jackie 1961 продолжает выходить за рамки сумки, вызывая эмоциональные связи и воспоминания. Новая сумочка будет доступна в трех размерах — мини, маленьком и среднем — в широком диапазоне цветов и материалов. Новая коллекция Jackie 1961 и сопутствующая ей кампания знаменуют собой важный момент для Gucci в этом году, поскольку они продолжают смотреть в прошлое, чтобы проложить захватывающее будущее.

"Следуя выдающейся линии повторений, каждое из которых символизирует свое время, сегодняшняя модель Jackie 1961 выходит за рамки традиционного благодаря своему гладкому силуэту и универсальному подходу", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, модный дом Gucci обвинили в пропаганде педофилии.