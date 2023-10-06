Хайди Клум намекнула на свой "необычный" наряд на Хэллоуин

Супермодель славится своими необычными и яркими костюмами на Хэллоуин, но в этом году она пообещала что-то особенное и даже опубликовала тизер.

Хайди Клум, королева Хэллоуина, намекнула на свой новый уникальный костюм для Хэллоуина. Она опубликовала жуткий постер фильма ужасов. И пообещала в этом году выглядеть "по-настоящему необычно". Об этом пишет Daily Mail.

Год за годом Хайди Клум попадает в заголовки, благодаря своим незабываемым и роскошным костюмам на Хэллоуин – и этот год, судя по всему, не станет исключением.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

50-летняя королева подиума анонсировала свой следующий запоминающийся образ в четверг, поделившись клипом, на котором художник рисует плакат, вдохновленный фильмом ужасов, с изображением модели.

Художник Джош Эрнандес нарисовал жуткий образ Хайди оранжевым мелом, а результаты были опубликованы в ее аккаунте в Instagram.

Видео показало, как Эрнандес рисует постер, кульминацией которого стал реалистичный и пугающий образ Хайди с жутким выражением лица.

Тизер нового костюма Хайди Клум

"Хэллоуин Хайди Клум … скоро", — написано на плакате.

Как и следовало ожидать, в подписи Хайди промолчала, кем именно она собирается быть в этом году.

Вместо этого она добавила серию смайлов на тему Хэллоуина.

Хайди поклялась, что ее костюм на Хэллоуин в 2023 году будет таким же "выдающимся", как и всегда, что говорит о многом после огромного костюма дождевого червяка, который она надела на прошлогодние праздники.

Хайди Клум с дочкой Ленни Фото: Getty

"Это будет круто. Это будет что-то особенное", — сказала она корреспонденту на красной дорожке America's Got Talent.

Судья AGT добавила, что она потеряла сон, мучаясь над концепцией своего следующего костюма, который должен стать продолжением многолетней серии хэллоуинских нарядов.

Хайди Клум и Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Бывшая модель Victoria's Secret отметила: "У меня были бессонные ночи из-за этого. Вы ж меня знаете".

Судья AGT рассказала, как ее "команда" ранее сомневалась насчет костюма червяка.

"Они такие: "Червь, правда?". Они как бы хотели, чтобы я подумала о плане Б и плане С, но я не такая. Для меня это был план А", — настаивала Хайди.

По ее мнению, как она выразилась, чтобы действительно "преуспеть в плане А, нужно действительно следовать плану А".

"Все вокруг всегда такие: "Подумайте о чем-то другом. Это безумие. И червь сумасшедший", — продолжила она, вспоминая историю с прошлогодним костюмом.

Далее она сообщила, что "на этот раз" происходит "то же самое" — ее команда умоляет ее "подумать о плане Б".

"Я никогда не знаю, будет ли все хорошо до дня Х, и я не хочу подводить своих поклонников Хэллоуина. В мире так много творческих людей, и я не хочу их подводить", — пошутила она.

На красную дорожку Хайди выходит не сама, ее образы идут в паре с нарядами ее мужа, 33-летнего Тома Каулитца. Так, в прошлом году он изображал рыбака, на крючок которого и попалась Хайди.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty

Почти два десятилетия назад, на Хэллоуин в 2006 году, Хайди появилась на красной дорожке в образе запретного яблока в райском саду. Это и положило начало ее хэллоуинской традиции выбирать странные и впечатляющие костюмы на праздник. Хотя она и раньше славилась интересным выбором наряда, так, в 2001 году она была Леди Годивой и прикрывалась только собственными волосами, в 2015 году она была Джессикой Рэббит, в 2008 году она появилась в роли индуистской богини смерти Кали, в 2013 году она также выступала в образе старушки Хайди, а в 2011 году была человеком без кожи.

Хайди Клум и Том Каулитц в образах Шрека и принцессы Фионы Фото: Instagram heidiklum

А в 2019 году Хайди появилась на вечеринке в жутком костюме инопланетянки, тогда как ее супргу Том Каулитц изображал убитого ею астронавта.