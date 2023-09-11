Хайди Клум заверила, что ее костюм на Хэллоуин 2023 переплюнет прошлогодний наряд червя
По словам Хайди, над идеями для нового костюма она начала думать на следующее утро после Хэллоуина 2022.
50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум, которая в прошлом году буквально ошеломила публику костюмом дождевого червя на своей вечеринке в честь Хеллоуина, заявила в новом интервью, что в этом году ее наряд будет "действительно экстравагантный", пишет Daily Mail.
"Это будет дополнительно. Это будет действительно нечто большее. У меня были бессонные ночи из-за этого, вы меня знаете. Должна признаться, мне это нравится. И потом, нутром, я чувствую, что все будет хорошо", – разоткровенничалась она в беседе с журналистами таблоида.
По ее словам, процесс подготовки к вечеринке уже идет полным ходом, и все так же, как было годом ранее. Хайди говорит, что узнав о ее идее, ее команда "выразила обеспокоенность" по поводу того, что она хочет надеть в последний вечер октября.
"Они как бы хотели, чтобы я придумала план Б и план С, но я не такая. Для меня это план А. Если вы думаете о разных других вещах, то это не будет успехом или не будет таким уж важным", – объяснила супермодель.
Если в 2022 году на вечеринку Клум сопровождал ее муж Том Каулитц в образе одноглазого рыбака, то в этом году никто из семьи участия в ее подготовке не принимает.
Уникальность костюма для Хайди, уже ставшей легендой своим креативом на Хэллоуин, имеет первостепенное значение.
"Я никогда не знаю, будет ли все хорошо до сегодняшнего дня, и я не хочу подводить своих поклонников Хэллоуина. В мире так много творческих людей, и я не хочу их подводить", – объяснила она.
Когда в прошлом году на хэллоуинской вечеринке Клум спросили, когда она начнет придумывать свой новый костюм, та ответила: "Завтра", имея в виду 1 ноября 2022 года.
"Когда я просыпаюсь завтра, я начинаю думать о следующем костюме", – заявила Хайди.
Костюм дождевого червя, в котором супермодель явилась на 21-ую ежегодную вечеринку на Хэллоуин, до сих пор остается самым обсуждаемым. Реалистичная фигура червя имела складки и была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом. Все тело Клум было закрыто, за исключением ее глаз и рта. На мир звезда смотрела с ярко-желтыми линзами.
На изготовление костюма ушло почти два года, и поначалу команда звезды опасалась браться за этот проект, поскольку других вариантов просто не существовало. Какова стоимость костюма, не разглашается, но по словам создателей, он – гораздо дороже, чем кто-то может себе представить.
Ранее Фокус писал, что Клум показала процесс создания костюма.