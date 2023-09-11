Хайди Клум заверила, что ее костюм на Хэллоуин 2023 переплюнет прошлогодний наряд червя

По словам Хайди, над идеями для нового костюма она начала думать на следующее утро после Хэллоуина 2022.

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50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум, которая в прошлом году буквально ошеломила публику костюмом дождевого червя на своей вечеринке в честь Хеллоуина, заявила в новом интервью, что в этом году ее наряд будет "действительно экстравагантный", пишет Daily Mail.

"Это будет дополнительно. Это будет действительно нечто большее. У меня были бессонные ночи из-за этого, вы меня знаете. Должна признаться, мне это нравится. И потом, нутром, я чувствую, что все будет хорошо", – разоткровенничалась она в беседе с журналистами таблоида.

По ее словам, процесс подготовки к вечеринке уже идет полным ходом, и все так же, как было годом ранее. Хайди говорит, что узнав о ее идее, ее команда "выразила обеспокоенность" по поводу того, что она хочет надеть в последний вечер октября.

"Они как бы хотели, чтобы я придумала план Б и план С, но я не такая. Для меня это план А. Если вы думаете о разных других вещах, то это не будет успехом или не будет таким уж важным", – объяснила супермодель.

Если в 2022 году на вечеринку Клум сопровождал ее муж Том Каулитц в образе одноглазого рыбака, то в этом году никто из семьи участия в ее подготовке не принимает.

Уникальность костюма для Хайди, уже ставшей легендой своим креативом на Хэллоуин, имеет первостепенное значение.

"Я никогда не знаю, будет ли все хорошо до сегодняшнего дня, и я не хочу подводить своих поклонников Хэллоуина. В мире так много творческих людей, и я не хочу их подводить", – объяснила она.

Когда в прошлом году на хэллоуинской вечеринке Клум спросили, когда она начнет придумывать свой новый костюм, та ответила: "Завтра", имея в виду 1 ноября 2022 года.

"Когда я просыпаюсь завтра, я начинаю думать о следующем костюме", – заявила Хайди.

Костюм дождевого червя, в котором супермодель явилась на 21-ую ежегодную вечеринку на Хэллоуин, до сих пор остается самым обсуждаемым. Реалистичная фигура червя имела складки и была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом. Все тело Клум было закрыто, за исключением ее глаз и рта. На мир звезда смотрела с ярко-желтыми линзами.

На изготовление костюма ушло почти два года, и поначалу команда звезды опасалась браться за этот проект, поскольку других вариантов просто не существовало. Какова стоимость костюма, не разглашается, но по словам создателей, он – гораздо дороже, чем кто-то может себе представить.

Ранее Фокус писал, что Клум показала процесс создания костюма.