Актриса Кейт Хадсон показала игривый образ, опубликовав новую фотографию (фото)

Актриса Кейт Хадсон разместила фото, на котором она позирует в черном купальнике с кружевными вставками.

Американская актриса и модель Кейт Хадсон продемонстрировала свою игривую, яркую индивидуальность на последней фотографии, которую опубликовала на странице в Instagram.

44-летняя актриса разместила фото, на котором она позирует в черном купальнике с кружевными вставками. Однако настоящим шиком стали ее туфли на каблуках с блестящими серебряными деталями, подчеркивающими сияние, а также легкий макияж с дополнительными бликами. Голову она обернула полотенцем. Из украшений звезда одела ожерелье и серьги.

Кейт держала бокал для мартини, наполненный ее собственной алкогольной маркой King St. Vodka, лежа в своей роскошной ванне на ножках с золотыми ножками, золотым душем и смесителями.

"Переосмысление бара в Национальный день водки", — написала она под своим изображением.

Фанаты быстро начали петь ей дифирамбы в разделе комментариев:

"Вы просто супер!";

"О, слишком мило! Я возьму мартини Lemon Drop!!";

"Гламурное купание, я вижу", и четвертым: "Привет, великолепная!";

"Потрясающая красивая леди";

"Хочу, чтобы ваша водка была доступна в Канаде";

"В жизни нет абсолютов — только водка";

"Ты просто бомба!".

Что известно о Кейт Хадсон

Кейт Хадсон — американская актриса, а также модель. Родилась 19 апреля в 1979 году в Лос-Анджелесе, США. Впервые Кейт появилась в кино в 1998 году в фильмах "Пустынная печаль" Моргана Фримана и "Река Рикошет".

Она известнаролями, которые сыгралы в фильмах: "Рок на Востоке", "Невыносимые леди", "Панда Кунг-Фу 3", "Глубоководный горизонт", "Маршал", "Мона Лиза и кровавый месяц".

Напомним, Кейт Хадсон в эпизоде подкаста "Table for Two" рассказала, что хочет свадьбу со своим возлюбленным, однако масштабного планирования пока что нет.