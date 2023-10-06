Актриса Кейт Хадсон показала игривый образ, опубликовав новую фотографию (фото)
Актриса Кейт Хадсон разместила фото, на котором она позирует в черном купальнике с кружевными вставками.
Американская актриса и модель Кейт Хадсон продемонстрировала свою игривую, яркую индивидуальность на последней фотографии, которую опубликовала на странице в Instagram.
44-летняя актриса разместила фото, на котором она позирует в черном купальнике с кружевными вставками. Однако настоящим шиком стали ее туфли на каблуках с блестящими серебряными деталями, подчеркивающими сияние, а также легкий макияж с дополнительными бликами. Голову она обернула полотенцем. Из украшений звезда одела ожерелье и серьги.
Кейт держала бокал для мартини, наполненный ее собственной алкогольной маркой King St. Vodka, лежа в своей роскошной ванне на ножках с золотыми ножками, золотым душем и смесителями.
"Переосмысление бара в Национальный день водки", — написала она под своим изображением.
Фанаты быстро начали петь ей дифирамбы в разделе комментариев:
- "Вы просто супер!";
- "О, слишком мило! Я возьму мартини Lemon Drop!!";
- "Гламурное купание, я вижу", и четвертым: "Привет, великолепная!";
- "Потрясающая красивая леди";
- "Хочу, чтобы ваша водка была доступна в Канаде";
- "В жизни нет абсолютов — только водка";
- "Ты просто бомба!".
Что известно о Кейт Хадсон
Кейт Хадсон — американская актриса, а также модель. Родилась 19 апреля в 1979 году в Лос-Анджелесе, США. Впервые Кейт появилась в кино в 1998 году в фильмах "Пустынная печаль" Моргана Фримана и "Река Рикошет".
Она известнаролями, которые сыгралы в фильмах: "Рок на Востоке", "Невыносимые леди", "Панда Кунг-Фу 3", "Глубоководный горизонт", "Маршал", "Мона Лиза и кровавый месяц".
Напомним, Кейт Хадсон в эпизоде подкаста "Table for Two" рассказала, что хочет свадьбу со своим возлюбленным, однако масштабного планирования пока что нет.