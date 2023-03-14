Кейт Хадсон вспомнила о платье с "Оскара-2001", которое подверглось критике (фото)

Несмотря на критику, Кейт Хадсон считает, что некоторые вещи просто никогда не выходят из моды.

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В новом видео, опубликованном в TikTok, 43-летняя американская актриса Кейт Хадсон рассказала о некогда считавшемся спорным платье Stella McCartney, которое она носила на церемонии вручения премии "Оскар" в 2001 году, а также о возможности вернуть культовый образ.

Более 20 лет назад Хадсон, которая в то время была номинирована на лучшую женскую роль второго плана в фильме "Почти знаменит", вышла на красную дорожку в серебристом платье со стразами и вырезом на спине. В дизайне также была вышитая мини-накидка с высоким воротником и украшениями с бахромой.

Кейт Хадсон на церемонии вручения "Оскар-2001" Фото: Getty Images

Несмотря на то, что сейчас это модно, актриса вспомнила критику, которую получила за свой выход в этом наряде.

"Меня разгромили за это платье. Я попала во все списки "самых плохо одетых", — отметила Кейт.

Изначально Хадсон собиралась согласиться с мнением скептиков, пока свежий взгляд на гламурный ансамбль не заставил ее снова задуматься.

"Я подумала про себя: "Что? Это потрясающее платье". Мне это нравится", — объяснила она.

Она также попросила своих поклонников "поддержать" ее прошлый модный выбор.

"Мне даже нравятся сумасшедшие волосы, которые не нравились всем. Я думаю, что это выглядит очень мило и необычно", — сказала она о своей прическе, которая тогда также подверглась критике.

На "Оскаре-2023" актриса продемонстрировала свою потрясающую фигуру в серебряном платье силуэта "русалка" от Rodarte, украшенном пайетками и блестками. У него были изящные двойные бретельки, которые приподнимали ее бюст, а рукава платья спадали с плеч, добавляя элегантности. Длинный шлейф тянулся за ней, пока она позировала для фотографов, выстроившихся вдоль первого в истории ковра цвета шампанского. Ювелирные изделия Rahaminov Diamonds дополняли ее наряд, а ее волосы были уложены волнами.

Напомним, недавно Кейт Хадсон в эпизоде подкаста "Table for Two" рассказала, что хочет свадьбу со своим возлюбленным, однако масштабного планирования пока что нет.

Кейт и Дэнни впервые начали встречаться еще в 2017 году. У них есть общая дочь — четырехлетняя Рани. Хадсон объявила, что пара была помолвлена еще в сентябре 2021 года.

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с мокрым эффектом.