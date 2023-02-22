Актриса Кейт Хадсон рассказала о планах на свадьбу

Кейт Хадсон обручилась с Дэнни Фудзикавой больше года назад, но она пока и близко не идет к алтарю.

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43-летняя американская актриса Кейт Хадсон в эпизоде подкаста "Table for Two" рассказала, что хочет свадьбу со своим возлюбленным, однако масштабного планирования пока что нет.

"Прямо сейчас планирование свадьбы кажется безумием, но я очень рада планировать свадьбу, и я мечусь между маленьким и большим торжеством", — поделилась она.

Хадсон, которая ранее была замужем за вокалистом Black Crowes Крисом Робинсоном, вспомнила, что ее первая свадьба была "такой маленькой".

"Значит, есть часть меня, которая хочет большой тусовки, понимаете? У меня есть как бы две стороны: большая вечеринка или маленькая, интимная. Я думаю, что где-то там я придумаю и то, и другое", — сказала звезда фильма "Война невест".

[ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава

Знаменитость также рассматривает возможность проведения традиционной японской свадьбы, чтобы "почтить" наследие своего жениха.

"Иногда мы возвращаемся к традиционной японской свадебной церемонии, которая была бы очень красивой и эмоциональной для Дэнни, учитывая, что его отца больше нет", — рассказала Кейт.

Единственная вещь, в которой Хадсон уверена — это то, что ее друзьям и семье придется путешествовать, если они хотят стать свидетелями того, как она и Фудзикава свяжут себя узами брака.

"Это будет настоящая свадьба. Это будет такое приключение, что люди действительно захотят прийти", — подытожила актриса.

Напомним, Кейт и Дэнни впервые начали встречаться еще в 2017 году. У них есть общая дочь — четырехлетняя Рани. Хадсон объявила, что пара была помолвлена еще в сентябре 2021 года.

[ + – ] Кейт Хадсон с дочкой

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с мокрым эффектом.