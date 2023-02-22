Акторка Кейт Гадсон розповіла про плани на весілля

Кейт Гадсон побралася з Денні Фудзікавою понад рік тому, але вона поки що й близько не йде до вівтаря.

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43-річна американська акторка Кейт Гадсон в епізоді подкасту "Table for Two" розповіла, що хоче весілля зі своїм коханим, проте масштабного планування поки що немає.

"Прямо зараз планування весілля здається безумством, але я дуже рада планувати весілля, і я сумніваюсь між маленькою і великою урочистістю", — поділилася вона.

Гадсон, яка раніше була одружена з вокалістом Black Crowes Крісом Робінсоном, згадала, що її перше весілля було "таким маленьким".

"Значить, є частина мене, яка хоче великої тусовки, розумієте? У мене ніби як є дві сторони: велика вечірка та маленька, інтимна. Я думаю, що десь там я вигадаю й одне, й інше", — сказала зірка фільму "Війна наречених".

[ + – ] Кейт Гадсон і Денні Фудзікава

Знаменитість також розглядає можливість проведення традиційного японського весілля, щоб "вшанувати" спадщину свого нареченого.

"Іноді ми повертаємося до традиційної японської весільної церемонії, яка була б дуже гарною та емоційною для Денні, враховуючи, що його батька більше немає", — розповіла Кейт.

Єдина річ, у якій Гадсон впевнена — це те, що її друзям та сім'ї доведеться подорожувати, якщо вони хочуть стати свідками того, як вона та Фудзікава зв'яжуть себе узами шлюбу.

"Це буде справжнє весілля. Це буде така пригода, що люди справді захочуть прийти", — підсумувала акторка.

Нагадаємо, Кейт і Денні вперше почали зустрічатися ще в 2017 році. Вони мають спільну дочку — чотирирічну Рані. Гадсон оголосила, що пара була заручена ще у вересні 2021 року.

[ + – ] Кейт Гадсон із донькою

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму в золотистій сукні з мокрим ефектом.