Кейт Гадсон згадала про сукню з "Оскара-2001", яку розкритикували (фото)

Попри критику, Кейт Гадсон вважає, що деякі речі просто ніколи не виходять із моди.

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У новому відео, опублікованому в TikTok, 43-річна американська акторка Кейт Гадсон розповіла про сукню Stella McCartney, яку колись вважали спірною і яку вона носила на церемонії вручення премії "Оскар" у 2001 році, а також про можливість повернути культовий образ.

Понад 20 років тому Гадсон, яка на той час була номінована на найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Майже знаменитий", вийшла на червону доріжку в сріблястій сукні зі стразами та вирізом на спині. У дизайні також була вишита мінінакидка з високим коміром і прикрасами з бахромою.

Кейт Гадсон на церемонії вручення "Оскар-2001" Фото: Getty Images

Попри те, що зараз це модно, акторка згадала критику, яку отримала за свій вихід у цьому вбранні.

"Мене розгромили за цю сукню. Я потрапила до всіх списків "найгірше одягнених", — зазначила Кейт.

Спочатку Гадсон збиралася погодитися з думкою скептиків, поки новий погляд на гламурний ансамбль не змусив її знову замислитися.

"Я подумала про себе: "Що? Це приголомшлива сукня". Мені це подобається", — пояснила вона.

Вона також попросила своїх шанувальників підтримати її минулий модний вибір.

"Мені навіть подобається божевільне волосся, яке не подобалося всім. Я думаю, що це дуже мило та незвичайно", — сказала вона про свою зачіску, яку тоді також розкритикували.

На "Оскарі-2023" акторка продемонструвала свою приголомшливу фігуру в срібній сукні силуету "русалка" від Rodarte, прикрашеній паєтками та блискітками. У неї були витончені подвійні бретельки, які припіднімали її бюст, а рукави сукні спадали з плечей, додаючи елегантності. Довгий шлейф тягнувся за нею, поки вона позувала для фотографів, що вишикувалися вздовж першого в історії килима кольору шампанського. Ювелірні вироби Rahaminov Diamonds доповнювали її вбрання, а її волосся було укладене хвилями.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Гадсон в епізоді подкасту Table for Two розповіла, що хоче весілля зі своїм коханим, проте масштабного планування поки що немає.

Кейт і Денні вперше почали зустрічатися ще у 2017 році. Вони мають спільну дочку — чотирирічну Рані. Гадсон оголосила, що пара заручилася, ще у вересні 2021 року.

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму в золотистій сукні з мокрим ефектом.