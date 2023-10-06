Поразительно похожа на Диану: ИИ сгенерировал портреты взрослой принцессы Шарлотты

Принцесса Шарлотта растет, но поклонники решили не дожидаться ее взросления и предположили, как она будет выглядеть, когда окончит школу.

Принцессу Шарлотту переосмыслили взрослой с помощью искусственного интеллекта, и поклонники королевской семьи говорят, что она поразительно похожа на принцессу Диану. Ранее фанаты уже предполагали, как будут выглядеть все дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, когда вырастут. Об этом пишет Daily Mail.

Изображения взрослой Шарлотты были размещены в аккаунте 60 Second Histories в TikTok.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Продолжая взрослеть под пристальным вниманием всего мира, восьмилетняя принцесса Шарлотта завоевала сердца королевских наблюдателей своей широкой улыбкой и способностью держать обоих своих братьев под контролем.

Принцесса Шарлотта с братьями Фото: Getty Images

Но хотя у Шарлотты темные волосы, как и у ее матери, многие фанаты считают ее точной копией своего отца. А также отмечают сходство с покойной королевой Елизаветой.

ИИ считает, что взрослая принцесса Шарлотта будет выглядеть так Фото: Скриншот

Теперь фотографии, собранные с помощью искусственного интеллекта, создали в воображении образы того, как Шарлотта могла бы выглядеть во взрослой жизни, и фанаты признались, что глядя на "потрясающие" фотографии, на которых изображена покойная бабушка Шарлотты, принцесса Диана, они отмечают и их сходство.

ИИ считает, что взрослая принцесса Шарлотта будет выглядеть так Фото: Скриншот

На потрясающих изображениях Шарлотта изображена в повседневной одежде и платье, подходящем для бала, в комплекте с тиарой, напоминающей головной убор с цветочным узором, который она носила на коронации короля Чарльза в мае.

ИИ считает, что взрослая принцесса Шарлотта будет выглядеть так Фото: Скриншот

На каждом из изображений видно поразительное сходство с обоими ее родителями.

Видео набрало более 1,7 миллиона просмотров и вызвало настоящий ажиотаж в сети.

ИИ считает, что взрослая принцесса Шарлотта будет выглядеть так Фото: Скриншот

Поклонники королевской семьи зашли в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями об изображениях, и один из них назвал их "великолепными".

Один пользователь сказал: "У нее взгляд Дианы и улыбка ее матери".

Второй добавил: "У меня на глаза навернулись слезы, я увидел Диану".

Третий написал: "Она немного похожа на королеву Елизавету. Какая она потрясающая красавица!".

Напомним, ранее Фокус писал о тех случаях, когда принцесса Шарлотта поразительно напоминала свою покойную прабабушку, королеву Елизавету.