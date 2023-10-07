7 октября 2023 года: мучеников Сергея и Вакха - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и покупать одежду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитатет память мучеников Сергея и Вакха. Они жили во II веке в Римской империи, были солдатами в армии цезаря Галерия Максимиана. Сергей и Вакх занимали высокие должности на службе, имели уважение и репутацию, пока цезарь не узнал, что они христиане. За это мужчин пытали, а вскоре казнили.
Что нельзя делать 7 октября:
- ссориться;
- покупать одежду;
- бездельничать.
Народные поверья и приметы:
- идет снег — зима будет ранней;
- ясна погода – тепло будет еще три недели;
- мутная и бледная луна – к похолоданию.
День ангела празднуют:
Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.
А также в этот день:
1806 год – в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу;
1903 год – в провинции Онтарио (Канада) открывают залежи серебра;
1913 год – впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начинают выполнять по новой технологической схеме – на конвейере;
1920 год – первые сто женщин приняты в Оксфордский университет;
1952 год – получают патент на штрих-код;
2001 год – в небо поднимается первый вертолет независимой Украины – АК1-3.