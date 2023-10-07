57-летняя Синди Кроуфорд показала себя без макияжа (фото)

Знаменитость вернулась к физической активности в спортзале.

57-летняя американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала себя без макияжа. Снимком мама двоих детей поделилась в своем Instagram.

"Вернулась домой и в спортзал", — отметила жена предпринимателя Рэнди Гербера, 61.

Важно Синди Кроуфорд дала редкий комментарий о браке с Ричардом Гиром

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На фото одна из четырех культовых супермоделей (еще Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста) предстала в оранжевом топе и темных спортивных лосинах.

Волосы Кроуфорд были собраны в хвост, она полностью отказалась от косметики, демонстрируя свою естественную красоту.

Синди Кроуфорд Фото: Instagram/Cindy Crawford

Сейчас звезда подиумов замужем за Рэнди Гербером, от которого воспитывает двоих детей — Кайю и Пресли. До этого она состояла в браке с актером Ричардом Гиром.

Старший ребенок модели пошел по ее стопам. Кайя активно строит карьеру, снимаясь в рекламных кампейнах и участвуя в показах мод.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Сын Пресли также подписал контракт со знаменитыми агентством IMG Models.

Пресли Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Напомним, Синди Кроуфорд предстала в черном элегантном платье.

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