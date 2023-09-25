Синди Кроуфорд отправилась на романтическое свидание с мужем (фото)

Пара, которая в браке уже более 25 лет, часто проводит время вместе и ходит на свидания.

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57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд вместе с супругом, 61-летним бизнесменом Рэнди Гербером, отправились на романтический ужин в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

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По этому случаю мать двоих детей надела синюю атласную блузку с глубоким декольте под черную кожаную куртку и темные джинсы. Свой ансамбль для романтического ужина с супругом Кроуфорд дополнила парой черных туфель на каблуке с открытым носком и кожаным ремнем, который подчеркнул ее тонкую талию.

Гербер выглядел стильно в темно-серой рубашке на пуговицах, брюках в тон, черном бомбере и кроссовках.

Синди и Рэнди женаты с 1998 года, у них двое детей — 21-летняя дочь Кайя Гербер и 24-летний сын Пресли Гербер. В мае звездная пара отпраздновала 25-летие свадьбы.

Напомним, Синди Кроуфорд дала редкий комментарий о браке с Ричардом Гиром.

Ранее Фокус писал, что Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.