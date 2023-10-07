"Была марионеткой": Джулия Фокс рассказала о романе с Канье Уэстом

Звездная пара встречалась в начале 2022 года около месяца.

33-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала о романе с рэпером Канье Уэстом, 46. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Перед выходом своих мемуаров "Down the Drain" эпатажная звезда поделилась деталями своей личной жизни, в частности, рассказала о ее отношениях с Канье Уэстом. Фокс призналась, что в начале их истории она почувствовала, что музыкант "настроил" ее против своей бывшей жены Ким Кардашьян, от которой воспитывает четверых детей.

"Я думала, что в конце концов помогу опасной ситуации, но очень быстро узнала, что меня используют в виде оружия", — отметила Джулия.

Важно Канье Уэст и Джулия Фокс официально расстались

Она добавила, что "действительно понимала" Уэста "на внутреннем уровне" и думала, что их связь "может быть чем-то реальным", но он не относился к ней так, как она хотела.

Фокс заявила: "Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой".

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Джулия Фокс Фото: Getty Images

В мемуарах актрисы итальянского происхождения будет рассказано больше деталей о времени, которое звезда провела с Уэстом.

Рэпер и актриса встречались недолго, но она все равно считает, что отношения мешали определенным возможностям.

Джулия Фокс и Канье Уэст Фото: Interview

"Я точно знаю, что хотела определенных вещей, но не могла этого сделать из-за отношений с Канье. Это как-то дико", — сказала она.

После того, как они разорвали отношения, Фокс сказала, что прекратила встречаться на некоторое время. Актриса сосредоточилась на своем двухлетнем сыне Валентино, которого она воспитывает с бывшим мужем Петром Артемьевым.

"Этого романтического представления о мужчинах больше не существует", — призналась она.

Напомним, Канье Уэст официально женился на Бьянке Цензори.

Также Фокус писал об особых правилах рэпера для новой жены.