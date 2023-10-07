Режиссер Оксана Байрак сменила имя на Фросю Касьян и снимает сериал для "Россия-1" (фото)

Уроженка Симферополя откровенно стала на сторону РФ и обвиняла Украину в начале войны.

59-летняя украинская режиссер и телеведущая Оксана Байрак, которая сбежала в РФ, сменила имя и снимает сериал для "России-1". Об этом стало известно из фото, опубликованных актером Антоном Батыревым.

Как известно, картина будет иметь 8 серий и называется "Дождь в конце лета". Впрочем, режиссером проекта указана Фрося Касьян. Судя по всему, уроженка Симферополя сменила имя, однако официально об этом не сообщается.

Интересно, что в российском сериале также снимаются актеры из Украины, например, уроженец Одессы и сын народного артиста Украины Георгия Дрозда Максим Дрозд и актриса Лариса Удовиченко, чей отец был военным врачом родом из Украины.

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Оксана Байрак сменила имя Фото: Скріншот Оксана Байрак сменила имя Фото: Скріншот

Отметим, что Байрак на протяжении всей карьеры тесно сотрудничала с российскими актерами и часто бывала в РФ. Недавно она показалась в Сантк-Петербурге и призналась в любви городу, где родился Путин.

Режиссер не осуждала российскую агрессию на территории Украины. Она критиковала Революцию Достоинства в 2013 году.

В 2006 телеведущая пыталась стать депутатом Верховной Рады, баллотируясь под № 4 в списке пророссийской партии "Партия Политики Путина", однако она не преодолела необходимый порог.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

Напомним, певица Ани Лорак признала, что способствует похищению детей из Украины.

Также Фокус писал о реакции певицы Лолиты на санкции Украины против нее.