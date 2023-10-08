В Португалии состоялась первая королевская свадьба за 25 лет

Инфанта Мария Франциска вышла замуж на роскошной церемонии во дворце Мафра.

26-летняя португальская инфанта Мария Франциска де Браганса, герцогиня Коимбрская, вышла замуж во дворце Мафра. Это первая королевская свадьба в Португалии за 25 лет. Избранником инфанты стал адвокат Дуарте де Соуза Араужо Мартинша. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Мария Франциска, единственная дочь герцога и герцогини Брагансских, обручилась со своим возлюбленным в прошлом году, а встречаться с ним начала четыре года назад.

Свадьба Марии Франциски Фото: Facebook CAUSA REAL

Предложение своей возлюбленной Дуарте сделал в Восточном Тиморе, на вершине горы Рамелау. Герцог и герцогиня Браганса влюблены в Тимор. Дом Дуарте де Браганса получил гражданство в благодарность за его участие в обретении независимости Тимора.

Короля в Португалии нет с конца 19 века, в 1910 году была установлена Первая Португальская республика. Однако члены королевских и аристократических семей не лишились своих титулов и дворцов.

Так что свадебная церемония Марии Франциски прошла в монастыре и дворце Мафра со всей королевской роскошью.

Инфанта Мария Франциска с отцом Фото: Facebook CAUSA REAL

Для свадьбы инфанта выбрала простое и элегантное платье цвета слоновой кости с длинными рукавами и шлейфом. А блеска добавляли фамильная бриллиантовая тиара, серьги и вуаль.

Как сообщает Royal Watcher, это была первая королевская свадьба в Португалии за более чем четверть века. Пара будет жить в своем особняке в Синтре, Лиссабон, а потом переедет в Лондон.

Свадьба Марии Франциски

Как известно, на мероприятии присутствовали тысячи гостей, многие из которых являются членами иностранных королевских семей.

Известно, что на свадьбе инфанты присутствовали принцы Себастьян и Луи Люксембургские, их дядя принц Уильям, принцесса Гундакар Лихтенштейнская и Его Королевское Высочество принц Албании Лека.

Инфанта занимает третье место в списке претендентов на престол так называемого Королевства Португалии и Алгарве, после ее старшего брата, принца Бейры и ее младшего брата — герцога Порто. Династия Браганса — королевский род, правивший в Португалии в 1640—1853 гг., и в Бразилии в 1822—1889 гг.

Напомним, ранее женился еще один представитель королевской семьи без трона. Французский принц Амори Бурбон-Пармский, потомок королей и полководцев, женился на аристократке Пелажи де Макмахон на пышной церемонии во французском соборе.