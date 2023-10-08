Максим Галкин и Алла Пугачева улетели из Израиля – росСМИ

Звездную пару сфотографировали в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Российского шоумена Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Тель-Авива. Снимок опубликовали российские Telegram-каналы. Ранее Максим Галкин сообщил, что он и его семья проснулись от воя воздушной тревоги, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль.

Максима Галкина и Аллу Пугачеву сфотографировали в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ранее сообщалось, что они, вероятно, улетят в Латвию, где у Примадонны есть дом.

Максим Галкин и Алла Пугачева в аэропорту Фото: Скриншот

Накануне вечером, 7 октября, Галкин опубликовал пост в Instagram. Он сообщил, что они с супругой и детьми проснулись в 6:30 от сирен.

"Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!", — написал шоумен.

Пост Максима Галкина

Утром 7 октября из Сектора Газа по Израилю было запущено более 5000 ракет. Также боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля и атаковали посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

Они заняли несколько населенных пунктов, взяли более сотни заложников. В Израиле сообщают о 600 погибших, большей частью это мирные жители, которых убивали в их автомобилях и домах.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали в Израиль весной 2022 года. Семья поселилась в Кесарии. Пара часто публиковала фото и видео, демонстрируя свое жилище.

Максим Галкин и Алла Пугачева в Израиле

Также в Израиль уехали и другие российские артисты. Известно, что сейчас в Израиле живут комик Семен Слепаков, актер Анатолий Белый.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль. Семья живет в курортном городе Нетания. На момент нападения ХАМАС на Израиль певец находился на концерте в Германии о чем сообщил в соцсетях.

Также в Израиль переехал режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с супругой Наталией Фишман.

Напомним, ранее Фокус писал о знаменитостях, которые оказались под обстрелами ХАМАС. Среди них знаменитый американский певец Бруно Марс. Его второй концерт в Тель-Авиве должен был состояться 7 октября.