Не время для отпуска: мировые компании отменяют круизы и авиарейсы в Израиль

Ранее ряд авиакомпаний отменил рейсы в Израиль из-за "неясной политической ситуации".

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После нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в страну начали отменять круизы, лайнеры отправляют в Турцию и на Кипр. Также мировые авиакомпании отменяют рейсы. В то же время в Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что страна открыта для исходящих и входящих рейсов. Об этом сообщают в Ukrainian Shipping Magazine.

Три крупные круизные линии пропускают порты Израиля. Так, лайнер Odyssey of the Seas, который принадлежит крупнейшей круизной компании Royal Caribbean не будет заходить в израильские порты.

"Капитан только что объявил, что мы не посетим Израиль из-за геополитической ситуации. Это решение, принятое совместно с экспертами по безопасности, и учитывая безопасность пассажиров, персонала и судна", — сообщил один из пассажиров Odyssey of the Seas

Зато лайнер сейчас направляется в турецкий Бодрум и кипрский Лимассол.

Лайнере Rhapsody of the Seas, еще одно судно компании обычно стартовало из порта Хайфы, Израиль, но сейчас стоит на Санторине.

Celebrity Cruises, дочерняя компания Royal Caribbean Cruises, также отменил рейсы в Израиль.

"Сейчас мы направляемся на Кипр. Затем у нас будет морской день и мы прибудем в Александрию, Египет, на день раньше, и будем иметь дополнительный день в Египте", — сообщил пассажир лайнера Celebrity Apex.

Пассажиры Nieuw Standendam компании Holland America Line уже были в Израиле, но их быстро отозвали на борт и лайнер отчалил.

Сирена в аэропорту Бен-Гуриона

Между тем аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает работать, хотя ряд авиакомпаний приостановил рейсы в Израиль.

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что это сделано для удобства тех, кто хочет вернуться домой.

"Всем израильским гражданам мира, желающим вернуться в Израиль, мы хотели бы сообщить, что Израиль открыт для исходящих и входящих рейсов", — говорится в сообщении МИД.

Полный список авиакомпаний, отменивших свои рейсы, можно посмотреть на сайте аэропорта.

Хаос в аэропорту Бен-Гуриона

Утром 7 октября из Сектора Газа началось наступление на Израиль. Боевики ХАМАС вторглись в южные районы Израиля. Взяли под контроль несколько городов и захватили более сотни заложников. Также они расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение "пункта 40 Алеф", что означает официальное объявление войны. Последний раз этот пункт Алеф был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".