Утепляйтесь стильно: шесть самых модных курток на осень 2023 (фото)

В этом сезоне в тренде – теплые и приятные на ощупь ткани, женственность и комфорт.

Осень дождями и резким похолоданием напомнила, что пора прятать подальше легкие пиджаки и рубашки и доставать что-то потеплее. Куртки, пальто, теплые жакеты – must-have следующих месяцев. Ресурс Who What Wear собрал самые трендовые куртки сезона, которые не только согреют, но подчеркнут стиль и индивидуальность.

Важно Меган Маркл задала новый тренд в верхней одежде для осени 2023

Итак, что же на повестке дня в отношении идеального переходного предмета гардероба на осень 2023 года? После анализа подиумных коллекций и уличного стиля вырисовывается целый спектр тенденций на выбор: от бомберов и мотокурток с одной стороны до ультра-женственных блейзеров с талией и твидовых моделей на пуговицах с другой.

Кожаные куртки

Нечасто кожа не является трендом холодных месяцев, но осенью 2023 ее больше чем много. Байкерские модели оверсайз и модели из состаренной кожи возвращаются из прошлого, но вместе с тем появляется и более современный, изысканный вид с мягкой кожей и минималистским дизайном.

Кожаная куртка – незаменимая вещь в гардеробе уже много сезонов подряд Фото: Instagram @whowhatwear

Куртки букле

Куртки букле снова набирают популярность вот уже несколько сезонов, и в ближайшее время нет никаких признаков замедления роста. Конечно, Chanel лидировала на осенне-зимних показах, повторяя свои знаменитые застегнутые на все пуговицы стили, но это одна из тенденций, к которой массово склоняются и модные инфлюенсеры осенью 2023 года.

Куртки букле – это стиль и элегантность Фото: Instagram @whowhatwear

Супермягкая шерсть

Когда наступает осень, есть что-то роскошное в том, чтобы закутаться в шерстяные куртки, поэтому растущая тенденция к шерстяным курткам (особенно сверхмягким двусторонним моделям) не должна вызывать большого удивления. Чем более напускные и минималистичные, тем свежее они выглядят в 2023 году. Шика добавляют детали шарфов, ремни и шалевые воротники. И все это – в дорогой цветовой палитре светло-коричневого, шоколадно-коричневого, кремового и серого цветов.

Куртки-бомберы

Куртки-бомберы никогда не выходят из моды. Однако, несмотря на то, что последние несколько лет эти модели ассоциируются с более повседневной уличной одеждой, в 2023 году они выглядят намного более изысканно — и сейчас нет ничего лучше, чем кожаная версия, благодаря Saint Laurent и Miu Miu, представившим на подиумах элегантные модели.

На подиумах было представлено немало курток-бомберов Фото: Emili Sindlev/Instagram

Куртки с коротким мехом

В прошлом году короткий мех стал трендом верхней одежды. В этом сезоне он будет не менее востребован. Осенью 2023 подойдет все пушистое, фактурное или тактильное — от уютного букле до мягкой замши и ворсистых плюшевых курток.

Куртьки из короткой шерсти – must-have сезона осень 2023 Фото: @_JESSICASKYE

Приталенные куртки и жакеты

После многих сезонов, когда объемный "мужской" пиджак был в центре внимания (который по-прежнему актуален, не волнуйтесь), на вершине хит-парадов пиджаков появилась новая, более "женственная" форма пиджака. Теплый жакет с завышенной талией, песочными часами или приталенный блейзер представлен во многих шикарных дизайнерских коллекциях этого сезона, особенно в Versace, а также в ярких цветах в Jason Wu. К счастью, эта невероятно стильная, но удобная в ношении вещь уже доступна и среди более демократичных брендов, но если вы ищете способ создать такой образ, не покупая ничего нового, просто добавьте поясной ремень к тому, что есть в вашем шкафу.

Приталенные жакеты идеально подойдут для бабьего лета Фото: Instagram @whowhatwear

Среди других трендов осени – джинсовые крутки, в том числе с утеплением, стеганные куртки, а также пуховики разной длины.

Ранее Фокус писал, какую обувь стоит покупать на осень 2023.