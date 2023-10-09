Утепляйтесь стильно: шесть самых модных курток на осень 2023 (фото)
В этом сезоне в тренде – теплые и приятные на ощупь ткани, женственность и комфорт.
Осень дождями и резким похолоданием напомнила, что пора прятать подальше легкие пиджаки и рубашки и доставать что-то потеплее. Куртки, пальто, теплые жакеты – must-have следующих месяцев. Ресурс Who What Wear собрал самые трендовые куртки сезона, которые не только согреют, но подчеркнут стиль и индивидуальность.
Итак, что же на повестке дня в отношении идеального переходного предмета гардероба на осень 2023 года? После анализа подиумных коллекций и уличного стиля вырисовывается целый спектр тенденций на выбор: от бомберов и мотокурток с одной стороны до ультра-женственных блейзеров с талией и твидовых моделей на пуговицах с другой.
Кожаные куртки
Нечасто кожа не является трендом холодных месяцев, но осенью 2023 ее больше чем много. Байкерские модели оверсайз и модели из состаренной кожи возвращаются из прошлого, но вместе с тем появляется и более современный, изысканный вид с мягкой кожей и минималистским дизайном.
Куртки букле
Куртки букле снова набирают популярность вот уже несколько сезонов, и в ближайшее время нет никаких признаков замедления роста. Конечно, Chanel лидировала на осенне-зимних показах, повторяя свои знаменитые застегнутые на все пуговицы стили, но это одна из тенденций, к которой массово склоняются и модные инфлюенсеры осенью 2023 года.
Супермягкая шерсть
Когда наступает осень, есть что-то роскошное в том, чтобы закутаться в шерстяные куртки, поэтому растущая тенденция к шерстяным курткам (особенно сверхмягким двусторонним моделям) не должна вызывать большого удивления. Чем более напускные и минималистичные, тем свежее они выглядят в 2023 году. Шика добавляют детали шарфов, ремни и шалевые воротники. И все это – в дорогой цветовой палитре светло-коричневого, шоколадно-коричневого, кремового и серого цветов.
Куртки-бомберы
Куртки-бомберы никогда не выходят из моды. Однако, несмотря на то, что последние несколько лет эти модели ассоциируются с более повседневной уличной одеждой, в 2023 году они выглядят намного более изысканно — и сейчас нет ничего лучше, чем кожаная версия, благодаря Saint Laurent и Miu Miu, представившим на подиумах элегантные модели.
Куртки с коротким мехом
В прошлом году короткий мех стал трендом верхней одежды. В этом сезоне он будет не менее востребован. Осенью 2023 подойдет все пушистое, фактурное или тактильное — от уютного букле до мягкой замши и ворсистых плюшевых курток.
Приталенные куртки и жакеты
После многих сезонов, когда объемный "мужской" пиджак был в центре внимания (который по-прежнему актуален, не волнуйтесь), на вершине хит-парадов пиджаков появилась новая, более "женственная" форма пиджака. Теплый жакет с завышенной талией, песочными часами или приталенный блейзер представлен во многих шикарных дизайнерских коллекциях этого сезона, особенно в Versace, а также в ярких цветах в Jason Wu. К счастью, эта невероятно стильная, но удобная в ношении вещь уже доступна и среди более демократичных брендов, но если вы ищете способ создать такой образ, не покупая ничего нового, просто добавьте поясной ремень к тому, что есть в вашем шкафу.
Среди других трендов осени – джинсовые крутки, в том числе с утеплением, стеганные куртки, а также пуховики разной длины.
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