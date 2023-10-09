Правильно подпиливайте и делайте массаж: 10 способов укрепить ногти этой осенью

Для того чтобы ваши ногти были здоровыми и крепкими, не достаточно только косметических средств, это сочетание правильного питания, ухода и защиты ногтей от вредных факторов.

Хотите, чтобы ваши ногти были длинными, крепкими и здоровыми? Если вы, в попытках отрастить длинные ногти, постоянно сталкиваетесь с тем, что они ломаются, не отчаивайтесь, вы в этом не одиноки. Несмотря на то, что существует множество средств для ухода за ногтями, вы можете укрепить свои ногти естественным путем, просто изменив свой образ жизни. Об этом пишет Onlymyhealth.

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Питайтесь сбалансировано

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Здоровые ногти начинаются со здоровья изнутри, поэтому убедитесь, что вы правильно и сбалансировано питаетесь, и ваш организм получает все необходимые питательные вещества. Включите в рацион продукты с высоким содержанием биотина (яйца, миндаль и цельнозерновые продукты), витамина Е (шпинат и авокадо) и жирных кислот омега-3 (жирная рыба, например лосось), которые способствуют укреплению и росту ногтей.

Пейте воду

Помимо сбалансированной диеты, также важно соблюдать водный баланс для общего здоровья и прочности ногтей. Ежедневное употребление достаточного количества воды помогает предотвратить сухость и ломкость ногтей. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день, чтобы ногти оставались увлажненными и эластичными.

Носите перчатки

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По данным дерматологии и терапии, воздействие внешних раздражителей и аллергенов на ногти может ослабить их, нанося вред тканям вокруг ногтей и снижая их способность обеспечивать защиту. Частое воздействие воды и агрессивных химикатов, таких как моющие и чистящие средства, может ослабить ногти. Поэтому надевайте перчатки при выполнении домашних дел или работе с бытовой химией, чтобы защитить ногти от повреждений.

Правильно подпиливайте ногти

Хотя подпиливание ногтей необходимо для поддержания их формы, чрезмерное подпиливание или подпиливание возвратно-поступательными движениями может ослабить структуру ногтя. Вместо этого подпиливайте ногти в одном направлении, чтобы предотвратить расслоение и ломкость.

Используйте средства для укрепления ногтей

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Рассмотрите возможность использования средств для укрепления ногтей, содержащих такие ингредиенты, как кератин, кальций или кремнезем. Эти компоненты помогут укрепить ногти и уменьшить ломкость.

Ограничьте использование лака и акрила

Чрезмерное использование лака для ногтей и акриловых ногтей может ослабить ваши натуральные ногти. На время откажитесь от маникюра и позвольте своим ногтям дышать и восстанавливаться. Кроме того, используйте лаки для ногтей, не содержащие токсичных веществ, таких как толуол и формальдегид.

Делайте массаж ногтей

Регулярный массаж ногтей и кутикулы натуральными маслами, такими как кокосовое или оливковое, может улучшить кровообращение в ногтевом ложе и способствовать росту ногтей. Эта простая практика также поможет сохранить ваши ногти увлажненными и сделать их менее склонными к расслаиванию.

Подстригайте ногти правильно

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Регулярно подстригайте ногти, чтобы поддерживать приемлемую длину и не допускать их чрезмерной длины и ломкости. Используйте острые, чистые кусачки для ногтей и подстригайте ногти прямо поперек, слегка закруглив края, чтобы они не врастали.

Ухаживайте за ногтями

Воздержитесь от чистки под ногтями острыми инструментами, так как это может повредить ногтевое ложе. Вместо этого выберите мягкую щетку для ногтей и мыло. Кроме того, будьте осторожны, отодвигая кутикулу, чтобы не пораниться.

Принимайте добавки с биотином

Если в вашем рационе недостаточно биотина, который необходим для здоровья ногтей, подумайте о приеме добавок биотина после консультации с врачом. Эти добавки помогут укрепить ослабленные и ломкие ногти.

Напомним, красивые и ухоженные ногти — визитная карточка каждой женщины, не менее важная, чем волосы или кожа лица.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.