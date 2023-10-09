Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал, как смог похудеть за лето на 15 килограмм

По словам Михаила Ясинского, он перешел на интервальное голодание, отказался от сахара, мучного и алкоголя.

Знаменитый украинский продюсер, основатель Secret Service Entertainment Agency музыкальный эксперт Михаил Ясинский похвастался новой физической формой. В Facebook он рассказал поклонникам, что за лето похудел на 15 кг и показал свое новое фото.

"Немного новостей. Сбросил 15 кг висциляра, подстриг усы, закрыл офис на Жилянской. Лишнее — ненужное. Ненужное — лишнее. Планировал на этот момент открыть планы на будущее, но Вселенная улыбкой напоминает, что лучше открывать уже немного больше, чем планы", — подписал снимок Ясинский.

Любознательные фаны поинтересовались у продюсера, как ему удалось избавиться от лишних килограммов. По словам Ясинского, он перешел на интервальное голодание, начал правильно питаться и заниматься спортом.

"Интервальное питание, без сахара, мучного, алкоголя, жирного, много белка, сон не позже 24, лучше до 23, не менее 8 часов спать, 1 час быстрой ходьбы в день, 3 раза в неделю зал", — поделился Ясинский.

Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Подписчики под его сообщением оставили такие комментарии:

"Ты прекрасен! А теперь еще и стройный";

"Михаил, хорошо выглядите! Творческих взлетов в Вашей жизни!";

"Правило путешествий — если что-то выбросил — освободил место для нового";

"То не висцерал, то усы такие тяжелые были...)))";

"Висциляр — это какое-то наркотическое средство?".

Напомним, ученый назвал 3 простых способа ускорить метаболизм. Из-за того, как происходит обмен веществ в организме человека, зависит то, превратится ли потребляемая пища в приток энергии и сил или станет причиной появления лишних килограммов.