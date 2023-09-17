Прилив энергии или лишний вес. Ученый назвал 3 простых способа ускорить метаболизм

Из-за того, как происходит обмен веществ в организме человека, зависит то, превратиться ли потребляемая пища в прилив энергии и сил или станет причиной появления лишних килограммов.

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Люди часто винят медленный метаболизм, когда хотят похудеть. Поэтому многие компании, производят тысячи пищевых добавок, с помощью которых, как утверждается, можно ускорить метаболизм, а значит снизить свой вес. Ник Фуллер из Сиднейского университета, Австралия, который занимается проблемами, связанными с лишним весом, считает, что вместо того, чтобы принимать пищевые добавки есть 3 простых способа, чтобы ускорить метаболизм. Об этом пишет ScienceAlert.

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Термином метаболизм (или обмен веществ) называют химические реакции в организме человека, которые поддерживают жизнь. С помощью метаболизма пища превращается в энергию, которая нужна для выполнения важнейших функций организма.

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На метаболизм влияет пол, возраст, вес и образ жизни человека и его скорость с возрастом замедляется. Это связано с тем, что примерно к 40 годам количество мышечной массы естественным образом уменьшается и соотношение между количеством жира и мышц увеличивается.

Мышечная масса определяет скорость метаболизма в организме, и если ее становится меньше, то организм начинает сжигать меньше калорий в состоянии покоя. Это приводит к снижению скорости метаболизма.

По словам Ника Фуллера, есть 3 простых способа ускорить метаболизм в организме человека без использования разных пищевых добавок.

Обратите внимание на свою пищу

По словам ученого, нужно обратить внимание на употребляемую еду, ведь она влияет на количество энергии, которую организм тратит на переваривание и усвоение пищи, а также на обмен веществ. Этот процесс термическим эффектом пищи, и он имеет высокий уровень, если употреблять продукты, богатых белком, потому что организму человека необходимо использовать больше энергии для расщепления и переваривания белков.

По словам ученого, если употреблять такие продукты, то скорость метаболизма увеличиться примерно на 15%. Но это не значит, что нужно употреблять только такие продукты питания.

"Скорее всего ежедневная пища должна состоять из овощей, богатых белками продуктов, и все это можно сбалансировать небольшим количеством цельнозерновых углеводов и полезных жиров для поддержания оптимального здоровья организма", — говорит Фуллер.

Движение – это жизнь

По словам ученого, регулярная физическая активность увеличит уровень мышечной массы и ускорит метаболизм. Т оесть человек будет сжигать больше калорий в состоянии покоя.Ученый рекомендует выделять примерно полчаса времени для физических упражнений каждый день, при этом стоит посещать один или два раза в неделю тренажерный зал.

"Если вы хотите похудеть, то нужно двигаться. Если не делать физических упражнений, то уровень мышечной массы снизиться и это приведет к замедлению метаболизма", — говорит Фуллер.

Нужно высыпаться

По словам ученого, если не человек недосыпает, то это может изменить метаболизм в организме. В частности, нарушается энергетический баланс организма. Таким образом усиливается чувство голода и человек начинает больше есть.

"Чтобы ускорить метаболизм нужно каждую ночь спать не менее 7 часов", — говорит Фуллер.

Важный совет от ученого

Ученый дает еще одну рекомендацию для тех, кто пытается похудеть с помощью пищевых добавок.

"Не тратьте на это деньги. Многие подобные продукты, как заявляют производители, ускоряют метаболизм и таким образом уменьшается вес. Некоторые из таких добавок могут содержать ингредиенты, которые ускоряют обмен веществ, но этот эффект является временным. В долгосрочной перспективе они не способствуют потере лишнего веса", — считает Фуллер.

По словам ученого, у большинства таких добавок научно не подтверждена их эффективность в борьбе с лишним весом.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как кардамон может изменить борьбу с лишним весом.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.