Вы — то, что ела ваша бабушка. Как рацион предков странным образом влияет на наш мозг

Исследователи полагают, что окружающая среда матери особенным образом влияет на метаболизм ее потомства в долгосрочной перспективе.

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Большинство из нас знакомы с фразой "вы — то, что вы едите". Однако теперь исследователи полагают, что мы — также и то, что ели наши мама и бабушка. Новое исследование беременности животных обнаружило дополнительные доказательства того, что окружающая среда матери в действительности влияет на метаболизм ее потомства в долгосрочной перспективе, пишет Science Alert.

Впервые исследователи обнаружили этот эффект между поколениями еще в 1909 году, когда изучали молодых шелкопрядов. Наблюдение показало, что их поведение в течение зимнего периода не связано с определенными унаследованными генами. Однако ученые обнаружили, что оно возникает в ответ на то, как их тела "считывают эти гены" — включают или выключают их. При этом исход регулировался материнским окружением.

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С тех пор прошло более сотни лет и ученые заметили эти "эпигенетические" изменения у множества других видов животных, в том числе это касается и людей. Однако ученым до сих пор неясно, как этим процессам удается преодолеть границы между поколениями.

В новом исследовании ученым из Университета Монаш в Австралии, похоже, удалось пролить свет та этот таинственный процесс. Во время работы они обнаружили, что самки тутового шелкопряда (Caenorhabditis elegans) способны наделять своих детей и внуков дополнительной защитой мозга. Это происходит за счет поглощения определенного вида пищи. Отметим, что исследование не было проведено на людях, однако тутовый шелкопряд имеет множество общих с человеком генов, что дает некоторые интересные сведения о том, как эпигенетические изменения могут работать у нашего вида.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что зародышевые клетки (яйцеклетки и сперматозоиды) могут меняться в зависимости от питания матери в период внутриутробного развития. Причем эти изменения могут идти на пользу плоду или же совсем наоборот. Например, результаты исследования показывают, что кормление личинок круглых червей молекулой, как правило, встречающейся в яблоках и травах, и называемой урсоловой кислотой, приводит к тому, что потомство в некоторой степени защищено от естественного нарушения нейронной связи.

Исследователи также обнаружили, что урсоловая кислота, вероятно, "включает" у червей ген, производящий определенный тип жира — сфингоипид. Именно он ответственен за ослабление аксонов нейронов в мозге. Более ранние исследования также показали, что сфинголипид также способен перемещаться из кишечника матери-червя в яйца в ее матке.

По словам соавтора исследования, биомедицинского исследователя Роджера Покока из Монаша, эти результаты, по сути, стали первым шагом, когда ученым удалось доказать, что липид или жир способен передаваться по наследству. При этом ученые обнаружили, что это вызывает у потомства метаболические изменения, которые сохраняются в течение всего развития и даже для следующего поколения.

Также исследователи обнаружили, что диета матери влияет не только на мозг ее потомства, по сути, это воздействие также сохранится и для следующего поколения. Авторы исследования считают, что их результаты являются еще одним подтверждением важности правильного питания во время беременности.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.